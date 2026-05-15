Frena Tribunal de NL por ‘trato cruel’ el recorte a pensiones de 15 jubilados de la CFE

Un tribunal federal de Monterrey ordenó suspender la reducción del monto de las jubilaciones de 15 exempleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que están entre los afectados por la reforma constitucional para topar las pensiones de exintegrantes de paraestatales y banca de desarrollo. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió el 11 de mayo que la reducción abrupta de más de 50 por ciento a las pensiones de los 15 quejosos —quienes negaron haber sido trabajadores directivos o de confianza— genera un impacto psicológico y emocional por tratarse de adultos mayores con múltiples gastos.

En otras palabras, los quejosos en este amparo acusan a la CFE de aplicarles una norma que no estaba dirigida a ellos, aunque registros públicos indican que, por lo menos algunos, sí tuvieron funciones de personal de confianza. “El privar de forma abrupta o sin explicación alguna de gran parte del ingreso otorgado al jubilado, al margen de que se pudiera considerar como un acto privativo que requiere garantía de audiencia previa, es evidente que impacta de forma desmedida en un adulto mayor cuyo sustento se hace depender de la pensión respectiva y con la que venía contando anticipadamente”, afirmó el tribunal. Agregó que la angustia que padecen los jubilados equivale a un trato cruel de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Se trata de la primera suspensión derivada de los cientos de amparos contra esta reforma que están siendo desechados por notoria improcedencia por tres jueces federales de la Ciudad de México, ya que desde 2024 no procede recurso alguno contra cambios a la Constitución.

La suspensión que otorgó el tribunal de Monterrey solo estará vigente mientras los órganos de la Ciudad de México que concentran los amparos resuelven en definitiva el desechamiento de la demanda, lo que puede tomar algunas semanas. La reforma al artículo 127 de la Constitución, publicada el 10 de abril, fue dirigida a exfuncionarios de confianza de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y bancos de desarrollo, para dejar sus pensiones topadas a la mitad del ingreso del titular del Ejecutivo, unos 80 mil pesos mensuales. Algunos de ellos percibían más de 300 mil pesos mensuales.

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