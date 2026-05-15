‘Es un gran conocedor del petróleo’... Sheinbaum sobre cambio en Pemex; deuda y estudio del fracking , los retos

Sheinbaum recordó que conoce a Rodríguez desde hace décadas, particularmente desde su formación académica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Méxic o, donde compartieron espacios de investigación y análisis energético.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las versiones que vinculaban el relevo en la dirección de Pemex con incidentes recientes dentro de la empresa. Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria aclaró que el movimiento ya había sido acordado previamente con Víctor Rodríguez Padilla y respondió a las críticas en torno al futuro de la petrolera mexicana.

“ Es un gran conocedor del petróleo y electricidad, digamos el mayor experto en contratos de petróleo en México ”, afirmó la presidenta al referirse al exdirector de la empresa productiva del Estado.

La mandataria explicó que Rodríguez aceptó colaborar de manera temporal dentro del gobierno federal y permaneció aproximadamente año y medio al frente de Pemex, tiempo en el que impulsó cambios estructurales considerados clave para la operación de la compañía.

PEMEX BUSCA REDUCIR DEUDA Y REORGANIZAR SU OPERACIÓN

Uno de los puntos que destacó Sheinbaum fue la integración vertical de Pemex, proceso que implicó eliminar el funcionamiento separado de subsidiarias que operaban prácticamente como empresas independientes.

“Había subsidiarias, estaban como en tres empresas, y Víctor lo que hizo fue unir en una sola empresa”, explicó la presidenta sobre la reorganización administrativa.

La mandataria también aseguró que la deuda de la petrolera ha mostrado avances importantes en los últimos años. Señaló que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se logró disminuir cerca del 10 por ciento del pasivo total, mientras que en la administración actual ya se redujeron otros 20 mil millones de dólares.

Parte de la estrategia financiera incluyó coordinación directa entre Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ordenar pagos y establecer nuevas metas mensuales de producción e ingresos.

Además, el gobierno federal reconoció que uno de los problemas más sensibles ha sido el rezago con proveedores, situación que comenzó a corregirse mediante nuevos esquemas de planeación financiera.

FRACKING, GAS NATURAL Y REFINACIÓN: LOS NUEVOS RETOS

La administración federal delineó ahora una nueva etapa para Pemex, enfocada en aumentar producción y fortalecer la soberanía energética del país.

Entre los objetivos prioritarios se encuentra consolidar una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, incrementar la exploración y fortalecer la generación de gas natural.

En ese contexto, Sheinbaum confirmó que México analiza alianzas internacionales, particularmente con Petrobras, para compartir modelos de exploración y producción enfocados principalmente en gas.

Uno de los temas que más llamó la atención fue el desarrollo de gas no convencional mediante técnicas relacionadas con el fracking, método que históricamente ha generado debate ambiental y energético.

Aunque la presidenta no detalló fechas específicas, sí adelantó que el enfoque buscará incorporar nuevas tecnologías y esquemas ambientales para disminuir impactos durante la extracción.

Además, el gobierno pretende fortalecer el Sistema Nacional de Refinación y concluir obras pendientes en las refinerías de Tula y Salina Cruz.

ELIMINAR FILIALES, OTRO OBJETIVO DE LA REESTRUCTURACIÓN

Otro de los desafíos planteados por la presidenta será simplificar la estructura corporativa de Pemex mediante la desaparición de empresas filiales que actualmente operan con plantillas reducidas.

“Tenemos el reto ahora de quitar las empresas filiales, que solamente tienen cuatro o cinco personas”, comentó Sheinbaum durante la conferencia.

La intención del gobierno es reducir burocracia interna, optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones dentro de la petrolera estatal, considerada estratégica para las finanzas públicas mexicanas.