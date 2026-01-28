Sheinbuam anuncia mesas de reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico

El anuncio se realizó durante La Mañanera del Pueblo , donde se destacó que la prioridad del Estado es garantizar justicia, recuperación y acompañamiento a las familias afectadas, bajo un enfoque de derechos humanos y atención personalizada.

El Gobierno de México iniciará este lunes las mesas de reparación integral del daño para las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico , ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la línea Z, en el estado de Oaxaca, donde fallecieron 14 personas .

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración no dará por concluido el proceso hasta que cada víctima reciba la atención que le corresponde, tanto en el ámbito médico como legal y patrimonial.

TE PUEDE INTERESAR: Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

MESAS DE ATENCIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que ya comenzó el contacto telefónico directo con cada víctima o familiar para asignar citas personalizadas e iniciar los expedientes de indemnización.

Las mesas estarán integradas por personal de diversas dependencias federales:· Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas· Fiscalía General de la República· Secretaría de Gobernación· Asesores jurídicos especializados

Este esquema permitirá brindar acompañamiento legal, médico y social, además de explicar de manera clara los mecanismos disponibles para la reparación integral del daño.

INDEMNIZACIÓN DIFERENCIADA Y SIN BUROCRACIA

Medina Padilla precisó que serán atendidas las 225 personas que viajaban en el tren al momento del siniestro, con montos de indemnización diferenciados según el nivel de afectación física, psicológica o patrimonial.

Las mesas se instalarán directamente en comunidades de Oaxaca y Veracruz, evitando traslados a la Ciudad de México y eliminando trámites burocráticos prolongados, que en otros procesos pueden extenderse hasta seis meses.

El Corredor Interoceánico aceptó la reparación del daño recomendada por la Fiscalía General de la República, y las víctimas podrán optar por mecanismos alternativos de solución de controversias, así como aceptar la propuesta presentada por la aseguradora.

UN HOSPITALIZADO Y SEGUIMIENTO PERMANENTE

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que todas las personas lesionadas ya fueron dadas de alta, excepto una persona que permanece hospitalizada en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, donde continúa recibiendo atención especializada.

Indicó que, mientras se desarrolla el proceso de reparación, un servidor público acompaña de manera permanente a cada familia que tuvo integrantes hospitalizados, garantizando seguimiento médico y apoyo institucional.

Sheinbaum expresó su solidaridad con las familias y reiteró el compromiso de su gobierno: “La prioridad son las personas, su recuperación y la justicia para cada familia”.

TE PUEDE INTERESAR: Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos

DATOS CURIOSOS

· El proceso de reparación suele tardar hasta seis meses

· Las mesas se instalarán en comunidades y no en CDMX

· La línea Z es estratégica para el Corredor Interoceánico

· 225 pasajeros serán atendidos de forma individual