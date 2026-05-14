‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores

El 14 de mayo se reportaron nuevos avances en el caso de Erika María ‘N’, presunta culpable del feminicidio de su nuera, Carolina Flores. Tras ser detenida en Caracas, Venezuela, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la capital de Venezuela, compartió las primeras declaraciones de la detenida.

‘Fue un accidente’ expresó Erika María ‘N’, quien fue grabada mientras le disparaba a su nuera, la exreina de belleza Baja California. El incidente se viralizó a causa del contenido del metraje. Tras el incidente, Erika María ‘N’ se fugó de México y llegó a Caracas, donde fue interceptada por las autoridades.

Las declaraciones de la presunta culpable ocurren mientras yace retenida en Venezuela. Desde su fuga, pasaron 15 días hasta que fue detenida el 29 de abril.

La grabación del homicidio fue registrada por una cámara de vigilancia para bebés con sensor de movimiento. Carolina Flores fue hallada sin vida el 15 de abril con varias heridas de bala. En redes sociales y en medios de información causó indignación que el crimen fue reportado un día después, por el esposo de la víctima y madre de la detenida, Alejandro ‘N’.