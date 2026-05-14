‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores

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    ‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores
    ‘Fue un accidente’ declara Erika María ‘N’ sobre el asesinato de Carolina Flores Vanguardia

El 15 de abril del 2026, la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores, falleció por heridas de balas en su residencia en Polanco, CDMX

El 14 de mayo se reportaron nuevos avances en el caso de Erika María ‘N’, presunta culpable del feminicidio de su nuera, Carolina Flores. Tras ser detenida en Caracas, Venezuela, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la capital de Venezuela, compartió las primeras declaraciones de la detenida.

Fue un accidente’ expresó Erika María ‘N’, quien fue grabada mientras le disparaba a su nuera, la exreina de belleza Baja California. El incidente se viralizó a causa del contenido del metraje. Tras el incidente, Erika María ‘N’ se fugó de México y llegó a Caracas, donde fue interceptada por las autoridades.

Las declaraciones de la presunta culpable ocurren mientras yace retenida en Venezuela. Desde su fuga, pasaron 15 días hasta que fue detenida el 29 de abril.

La grabación del homicidio fue registrada por una cámara de vigilancia para bebés con sensor de movimiento. Carolina Flores fue hallada sin vida el 15 de abril con varias heridas de bala. En redes sociales y en medios de información causó indignación que el crimen fue reportado un día después, por el esposo de la víctima y madre de la detenida, Alejandro ‘N’.

En el video completo del incidente, tras escucharse las 6 detonaciones del arma de fuego en su residencia, se escucha la confrontación entre Alejandro ‘N’ y su madre Erika María ‘N’.

En la conversación, se han destacado las siguientes respuestas de Erika María ‘N’ a las preguntas de su hijo:

Nada, es que me hizo enojar

Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/caso-carolina-flores-familia-apunta-a-herencia-millonaria-como-posible-movil-del-crimen-EP20495405

La detención en Caracas se logró gracias a la coordinación entre la policía local, el Interpol y la Comunidad de Policías de América. Hasta el momento, no hay fecha exacta para que Erika María ‘N’ sea extraditada de Venezuela a México y sea puesta en investigación por las autoridades.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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