Caso Carolina Flores: familia apunta a herencia millonaria como posible móvil del crimen

El caso de Carolina Flores , modelo y exreina de belleza asesinada en un departamento de Polanco, continúa generando nuevas revelaciones. Tras la detención de su suegra, Erika “N”, en Venezuela, familiares de la víctima han planteado una hipótesis que podría cambiar el rumbo de la investigación: el crimen habría estado motivado por una millonaria herencia.

La detención que reactivó el caso

La captura de Erika “N” representó un avance importante para las autoridades. La mujer, señalada como presunta responsable del feminicidio, habría huido del país tras los hechos, lo que intensificó la atención mediática y judicial sobre el caso.

Sin embargo, más allá de la detención, el foco ahora está en entender el posible motivo detrás del crimen.

La herencia como posible móvil

De acuerdo con declaraciones de familiares cercanos, Carolina Flores habría recibido una cantidad considerable de dinero tras la muerte de su padre. Aunque no se ha confirmado oficialmente la cifra, se habla de una indemnización que podría superar los dos millones de dólares.

Lo que señala la familia

Los tíos de la víctima, en entrevistas recientes, sugieren que este dinero podría haber sido el detonante del crimen. Entre los puntos que destacan están:

- La existencia de una suma importante vinculada a la víctima

- La posible intención de apropiarse de ese dinero

- La sospecha de un plan entre la suegra y el esposo

Estas declaraciones no forman parte de una confirmación oficial, pero han abierto una nueva línea de análisis en la opinión pública.

Sospechas sobre el esposo

Uno de los elementos que ha generado mayor controversia es la posible implicación del esposo de Carolina, hijo de Erika “N”. Según los familiares, su comportamiento tras el crimen fue inusual y ha levantado dudas.

Un video clave en la polémica

En una grabación difundida en redes sociales, se observa la reacción del esposo momentos después de la agresión. Para los familiares, su actitud no corresponde a la de alguien afectado por la pérdida, lo que ha alimentado las sospechas sobre su posible participación o conocimiento previo de los hechos.

Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades, sí han incrementado la presión para esclarecer completamente lo ocurrido.

El destino de la herencia

Otro punto relevante es el futuro del dinero que habría recibido Carolina Flores. La madre de la víctima ha señalado que su intención es que la herencia sea entregada al hijo de Carolina, en línea con lo que habría sido la voluntad de la joven.

No obstante, aún no está claro quién administrará estos recursos ni cómo se resolverá legalmente su destino.