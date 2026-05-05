Caso Carolina Flores: familia apunta a herencia millonaria como posible móvil del crimen
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El feminicidio de Carolina Flores suma nuevas líneas de investigación tras la detención de su suegra en Venezuela.
El caso de Carolina Flores, modelo y exreina de belleza asesinada en un departamento de Polanco, continúa generando nuevas revelaciones. Tras la detención de su suegra, Erika “N”, en Venezuela, familiares de la víctima han planteado una hipótesis que podría cambiar el rumbo de la investigación: el crimen habría estado motivado por una millonaria herencia.
La detención que reactivó el caso
La captura de Erika “N” representó un avance importante para las autoridades. La mujer, señalada como presunta responsable del feminicidio, habría huido del país tras los hechos, lo que intensificó la atención mediática y judicial sobre el caso.
Sin embargo, más allá de la detención, el foco ahora está en entender el posible motivo detrás del crimen.
La herencia como posible móvil
De acuerdo con declaraciones de familiares cercanos, Carolina Flores habría recibido una cantidad considerable de dinero tras la muerte de su padre. Aunque no se ha confirmado oficialmente la cifra, se habla de una indemnización que podría superar los dos millones de dólares.
Lo que señala la familia
Los tíos de la víctima, en entrevistas recientes, sugieren que este dinero podría haber sido el detonante del crimen. Entre los puntos que destacan están:
- La existencia de una suma importante vinculada a la víctima
- La posible intención de apropiarse de ese dinero
- La sospecha de un plan entre la suegra y el esposo
Estas declaraciones no forman parte de una confirmación oficial, pero han abierto una nueva línea de análisis en la opinión pública.
Sospechas sobre el esposo
Uno de los elementos que ha generado mayor controversia es la posible implicación del esposo de Carolina, hijo de Erika “N”. Según los familiares, su comportamiento tras el crimen fue inusual y ha levantado dudas.
Un video clave en la polémica
En una grabación difundida en redes sociales, se observa la reacción del esposo momentos después de la agresión. Para los familiares, su actitud no corresponde a la de alguien afectado por la pérdida, lo que ha alimentado las sospechas sobre su posible participación o conocimiento previo de los hechos.
Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades, sí han incrementado la presión para esclarecer completamente lo ocurrido.
El destino de la herencia
Otro punto relevante es el futuro del dinero que habría recibido Carolina Flores. La madre de la víctima ha señalado que su intención es que la herencia sea entregada al hijo de Carolina, en línea con lo que habría sido la voluntad de la joven.
No obstante, aún no está claro quién administrará estos recursos ni cómo se resolverá legalmente su destino.
Investigación en curso y falta de confirmación oficial
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el móvil económico sea una línea formal de investigación. La única persona detenida es Erika “N”, quien permanece a la espera de enfrentar su proceso judicial en México.
El caso de Carolina Flores sigue abierto y en desarrollo. Mientras tanto, las declaraciones de la familia aportan nuevas perspectivas que podrían ser clave para entender lo ocurrido.
La combinación de elementos personales, económicos y familiares convierte este caso en uno de los más complejos y mediáticos del momento, donde cada nueva revelación podría marcar un giro en la búsqueda de justicia.