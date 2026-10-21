“¡Fuera PAN!”: Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de campamento en CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abuchearon y corrieron a Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), durante la tarde de este miércoles 21 de octubre. El político acudió al campamento de protesta en Paseo de la Reforma para solidarizarse con las demandas laborales, pero la base trabajadora rechazó su presencia de forma inmediata.

Los manifestantes exigieron la salida inmediata del líder panista mediante consignas y gritos de ”¡Fuera PAN!” y ”¡Oportunistas!”. A través de grabaciones difundidas en redes sociales, se aprecia cómo el personal de salud rodeó con altavoces a la comitiva del partido para impedir que politizaran su movimiento.

REFORMAS PASADAS MOTIVARON EL ENOJO

Las pasadas reformas a las pensiones motivaron el enojo del gremio. Durante los reclamos, la base trabajadora le recordó a Romero que las administraciones federales emanadas del PAN promovieron modificaciones que afectaron sus jubilaciones y derechos laborales. Por ello, remarcaron que su protesta se mantiene con un carácter estrictamente apartidista.

LA RESPUESTA DEL PAN

Jorge Romero acudió para pedir la renuncia de Zoé Robledo, actual director general del IMSS. El dirigente de oposición pretendía fijar una postura pública en apoyo a las mejoras salariales y de insumos que exige el personal médico.

El equipo de resguardo retiró al político a toda prisa. Ante la presión de la multitud y las exigencias de abandonar la zona, los acompañantes de Romero lo escoltaron hasta las camionetas en las que arribó. Al momento de abordar el vehículo, el líder opositor solo alcanzó a responder con la frase ”bendiciones” antes de retirarse.