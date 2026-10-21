Se reúne Claudia Sheinbaum con alcaldes y gobernadores; no asistió Maru Campos

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo publicó una foto del encuentro con gobernadores y alcaldes también de oposición, con la ausencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en Palacio Nacional con gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas con quienes revisó resultados del programa Vivienda para el Bienestar.

”Acordamos agilizar trámites y reforzar la coordinación de los tres órdenes de gobierno”, mencionó la titular del Ejecutivo federal.

”Este noble programa avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio en beneficio de 12 millones de familias mexicanas”, añadió.

Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aseguró a la salida que fue una excelente reunión de alcaldes y gobernadores con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se hizo un llamado a avanzar en el plan de vivienda.

Vega mencionó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no asistió al encuentro.

Cerca de las 11:00 horas, presidentes y presidentas municipales comenzaron a llegar al recinto histórico para ingresar por la calle de Moneda.

Los gobernadores y las gobernadoras ingresaron por el estacionamiento de la calle Correo Mayor, algunos acompañados de camionetas polarizadas, blindadas y con escoltas.

Antes del mediodía ingresaron mandatarios estatales de todos los partidos como Mauricio Kuri, Tere Jiménez, Samuel García, Rocío Nahle, Américo Villarreal, Indira Vizcaíno, Alfonso Durazo, Ricardo Gallardo, Alejandro Armenta y Marina del Pilar Ávila.

Mientras que por la calle de Corregidora ingresaron los gobernadores de Zacatecas, Oaxaca y Estado de México.

En su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que revisarían la simplificación de trámites: “Y que todos cooperemos con la construcción de Vivienda de Bienestar, como de otros trámites que son necesarios para seguir acelerando la inversión en México”.

A su llegada, la gobernadora Marina del Pilar confió en lograr avances con la Presidenta en temas como salud y vivienda.