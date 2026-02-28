Fuerza Civil “revienta” un punto de venta de droga, en Nuevo León
Operativo en la colonia Loma Real dejó cuatro detenidos y el aseguramiento de más de 280 dosis de droga, básculas y efectivo en Juárez, NL
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil lograron la desarticulación de un punto de venta de droga y lograron la detención de cuatro presuntos narcomenudistas, en Nuevo León.
Labores de inteligencia y de atención inmediata a un reporte ciudadano permitieron reventar el punto de venta de narcóticos en la colonia Lona Real, en el ayuntamiento de Juárez.
Los hechos se registraron sobre la calle Loma Real en su cruce con Las Lomas, en donde los oficiales detectaron a varios individuos en la vía pública, los cuales previamente habían sido identificados para su localización.
Al percatarse de la presencia policial intentaron huir; sin embargo, cuatro fueron asegurados en el lugar.
Los detenidos fueron identificados como: Raúl “N”, de 41 años; Elías “N” de 29 años; Guillermo “N”, de 21 años y Carlos “N”, de 18 años.
En el sitio se incautaron 115 dosis de marihuana, 64 dosis de cocaína en piedra, 106 dosis de cristal, 4 básculas digitales y dinero en efectivo.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.