NL: Dictan 115 años de prisión a hombre por abuso sexual y pornografía infantil

México
/ 26 febrero 2026
    La Fiscalía de Nuevo León sentenció a 115 años de prisión a José Andrés ‘N’ por abuso sexual y pornografía infantil Especial

José Andrés ‘N’ fue sentenciado a más de 100 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra un menor de 10 años entre los años 2019 y 2021

Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de equiparable a violación, pornografía infantil, corrupción de menores y hostigamiento sexual, un hombre fue sentenciado a 115 años de prisión, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado, a través de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, obtuvo sentencia condenatoria en contra de José Andrés “N”.

HOMBRE COMETIÓ AGRESIONES SEXUALES CONTRA MENOR DURANTE AÑOS

Los hechos por los cuales se le acusa ocurrieron entre 2019 y 2021 en contra de un menor que contaba con 10 años al inicio de los sucesos.

Se acreditó que el hombre realizó agresiones sexuales reiteradas contra el menor, las cuales videograbó y archivó con fines de exhibición en caso de que la víctima se negara a continuar participando en las actividades.

$!José Andrés ‘N’ fue sentenciado en Nuevo León a más de 100 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra un menor de 10 años entre los años 2019 y 2021
José Andrés ‘N’ fue sentenciado en Nuevo León a más de 100 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra un menor de 10 años entre los años 2019 y 2021 Especial

AGRESIONES CONTINUARON DURANTE PANDEMIA

La pandemia no impidió los abusos contra el menor, ya que en ese lapso de aislamiento, el hombre envió a la víctima, a través de una plataforma de mensajería, comunicaciones con contenido sexual y amenazante para obligarlo a realizar actos de exhibición corporal que a su vez le pedía que le compartiera por el mismo conducto.

Ante los hechos, el juzgador dictó una sentencia de 115 años y tres días en prisión por los cuatro delitos, la cual deberá purgar en un Centro de Reinserción Social del estado, así como el pago de 700 cuotas UMA.

Temas


Delitos Sexuales
Menores De Edad
sentencias

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

