Fuga de reos del Centro de Reinserción Social en Hermosillo, Sonora
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora pide a los habitantes tomar medidas de seguridad y no difundir información falsa sobre el incidente
El 11 de julio se reportó una fuga de reos en el Centro de Reinserción Social en Sonora. Elementos estatales fueron desplegados para reforzar la seguridad.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora (SSPC), la fuga de reos fue provocada tras la activación de protocolos donde se detonaron armas de fuego para disuadir la situación en el interior del Centro de Reinserción Social de número 2 de Hermosillo, ubicado sobre el Boulevard de los Ganaderos al sur de la ciudad.
Pobladores ya han exigido a las autoridades esclarecer qué provocó la detonación de armas de fuego en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social. La agencia de seguridad esclareció que ya ha emitido un protocolo de investigación para determinar qué provocó el incidente principal.
Tras los primeros reportes del incidente, no se ha transparentado cuántos reos escaparon del CERESO número 2 en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, en una publicación más reciente se compartieron 3 fichas de ‘Se Busca’ de reos fugados.
Los tres afiches pertenecen a Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milan Tena Y Paul Alexis Tellez Olguín. Se detalló que la SSPC mantiene una búsqueda y captura de los tres reos mencionados. Elementos estatales, federales y municipales fueron desplegados para realizar operaciones de búsqueda, al igual que seguimiento, en diferentes puntos del estado.
Diferentes agencias de seguridad fueron notificadas para proceder con la recaptura inmediata de los prófugos. En un comunicado emitido por la SSPC, detallan a los habitantes de las regiones consiguientes tomar medidas de seguridad, no difundir falsa información sobre el incidente y solo informarse de las actualizaciones publicadas por cuentas oficiales de gobierno.