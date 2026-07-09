Tuvo CDMX el junio con menos homicidios en 15 años: Brugada

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    Tuvo CDMX el junio con menos homicidios en 15 años: Brugada
    La mandataria dijo que es una ciudad que recibió millones de visitantes por el Mundial de futbol y que abrazó el planeta en calles llenas. Cuartoscuro

Afirmó que este es un logro que demuestra que la estrategia de seguridad que se implementa en la CDMX “funciona y resiste”

CDMX.- La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, presumió que en el contexto de la Copa del Mundo, la Ciudad de México tuvo el mes de junio “con menos homicidios” en los últimos 15 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incrementan-17-quejas-de-los-usuarios-por-fraudes-financieros-BD22038584

“La Ciudad de México vivió el mes de junio con menos homicidios en 15 años, en una ciudad que recibió millones de visitantes; que albergó el Mundial de futbol, que abrazó el planeta en calles llenas, plazas desbordadas, con una impresionante energía colectiva, con una extraordinaria vida económica y con la menor incidencia delictiva en homicidios”, dijo.

UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD QUE FUNCIONA

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina afirmó que este es un logro que demuestra que la estrategia de seguridad que se implementa en la CDMX “funciona, resiste y supera cualquier prueba o desafío, por complejo que sea”.

Asimismo, afirmó que en la Ciudad se han implementado diversos programas, entre los que enlistó los de Territorios de Paz, Aldeas Juveniles, Caminos de Mujeres Libres y Seguras, con la iluminación de más de 300 kilómetros en la ciudad; así como el fortalecimiento de la Policía de Proximidad de la ciudad.

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En un evento del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que tuvo lugar en la Basílica de Guadalupe, la mandataria dio a conocer que con este programa, en coordinación con el gobierno Federal, en la CDMX, las autoridades han retirado de las calles mil 800 armas y 191 municiones, en más de 100 atrios de iglesias, y se han canjeado 700 juguetes bélicos, por juguetes educativos y didácticos.

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