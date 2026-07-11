Fuga de reos en Centro de Reinserción Social en Hermosillo, Sonora

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    Fuga de reos en Centro de Reinserción Social en Hermosillo, Sonora
    Fuga de reos en Centro de Reinserción Social en Hermosillo, Sonora Vanguardia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora pide a los habitantes tomar medidas de seguridad y no difundir información falsa sobre el incidente

El 11 de julio se reportó una fuga de reos en el Centro de Reinserción Social en Sonora. Elementos estatales fueron desplegados para reforzar la seguridad.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora (SSPC), la fuga de reos fue provocada tras la activación de protocolos donde se detonaron armas de fuego para disuadir la situación en el interior del Centro de Reinserción Social de número 2 de Hermosillo, ubicado sobre el Boulevard de los Ganaderos al sur de la ciudad.

Pobladores ya han exigido a las autoridades esclarecer qué provocó la detonación de armas de fuego en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social. La agencia de seguridad esclareció que ya ha emitido un protocolo de investigación para determinar qué provocó el incidente principal.

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Diferentes agencias de seguridad fueron notificadas para proceder con la recaptura inmediata de los prófugos. En un comunicado emitido por la SSPC, detallan a los habitantes de las regiones consiguientes tomar medidas de seguridad, no difundir falsa información sobre el incidente y solo informarse de las actualizaciones publicadas por cuentas oficiales de gobierno.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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