García Cabeza de Vaca se ‘destapa’ y confirma que buscará la Presidencia de México en 2030

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, confirmó que busca participar en la contienda por la Presidencia de México en 2030 y afirmó que trabaja en la construcción de un movimiento opositor con miras a las elecciones intermedias de 2027 y los comicios presidenciales de 2030. Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el exmandatario estatal respondió que sí aspira a convertirse en candidato presidencial, luego de que se le cuestionara si su afirmación previa de tener “más ganas” de participar significaba que buscaría la candidatura. “Dije, con más ganas, quiero decir que sí”, respondió García Cabeza de Vaca. El panista señaló que su intención es participar en la construcción de una alternativa política que reúna a diferentes fuerzas de oposición y ciudadanos, más allá de su partido político.

GARCÍA CABEZA DE VACA PLANTEA MOVIMIENTO OPOSITOR RUMBO A 2030 El exgobernador sostuvo que el objetivo inmediato es construir un movimiento de cambio de cara a las elecciones de 2027 y posteriormente participar en la contienda presidencial de 2030. Afirmó que la oposición deberá reunir “esfuerzos, capacidades, talentos y voluntades” para conformar una alternativa política y sostuvo que pretende participar en ese proceso como un factor de unidad entre distintas fuerzas opositoras. “No es un discurso romántico ni poético ni mucho menos, estoy convencido que somos muchos más la gente de bien, la gente bien nacida, la gente que quiere darle un mejor futuro a sus hijos y a las próximas generaciones”, declaró. García Cabeza de Vaca indicó que actualmente desempeña un cargo otorgado por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) como representante en América del Norte, con actividades principalmente en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, señaló que mantiene comunicación con integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y que su intención es contribuir a una estrategia común. “Por supuesto que me interesa y por supuesto que quiero ser parte de la construcción de un gran movimiento de cambio en nuestro país, apoyando y respaldando a toda la resistencia, no solamente a mi partido”, afirmó. CUESTIONA PROPUESTA SOBRE DOBLE NACIONALIDAD Durante la entrevista, García Cabeza de Vaca también cuestionó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con modificar las reglas sobre doble nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República y las gubernaturas. El exmandatario consideró que la iniciativa podría estar dirigida particularmente a personas que, como él, cuentan con ciudadanía estadounidense. “Pues pareciera ser que hay una fobia, ¿no? Por parte del gobierno y en este caso, pero lo está demostrando la presidenta porque, pues, trae nombre y apellido, ¿no?”, afirmó. García Cabeza de Vaca nació en Estados Unidos y explicó que sus padres son mexicanos, por lo que, de acuerdo con su interpretación de las disposiciones constitucionales, tiene nacionalidad mexicana por nacimiento. “Yo soy mexicano por nacimiento, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, con que uno de mis padres sea mexicano soy ya mexicano en nacimiento, así lo establece la Constitución”, señaló.

Recordó que ha ocupado distintos cargos públicos en México, entre ellos diputado federal, presidente municipal, diputado local, senador y gobernador de Tamaulipas. A partir de ello, sostuvo que contar con doble nacionalidad no le ha impedido ejercer cargos públicos y consideró que tampoco debería impedirle participar en una eventual elección presidencial. El exgobernador afirmó que obligar a mexicanos con otra nacionalidad a renunciar a ella para competir por cargos de elección popular representaría una limitación a sus derechos políticos. “Nada más eso nos faltaba, pues ya mejor que mande una iniciativa que diga que solamente pueden participar los que estén afiliados a Morena”, expresó. También hizo referencia a modificaciones constitucionales relacionadas con los requisitos de nacionalidad para ocupar la Presidencia de México y mencionó el caso del expresidente Vicente Fox. García Cabeza de Vaca sostuvo que en los estados de la frontera norte existe un número importante de empresarios, ciudadanos y políticos con doble nacionalidad. “En la frontera norte de nuestro país, te repito, que hay muchos ciudadanos empresarios y políticos que tienen la doble nacionalidad”, afirmó. FRANCISCO CABEZA DE VACA RECHAZA ACUSACIONES Y SEÑALA PERSECUCIÓN POLÍTICA El exgobernador también respondió a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien lo ha identificado como “prófugo de la justicia” y ha señalado que México solicitó a Estados Unidos su extradición. García Cabeza de Vaca rechazó esos señalamientos y sostuvo que el proceso penal en su contra está relacionado originalmente con una operación inmobiliaria y no con delincuencia organizada. El exmandatario afirmó que el caso derivó de una acusación relacionada con la compraventa de un departamento que adquirió cuando era senador y posteriormente vendió. Según su versión, la operación estaba incluida en su declaración patrimonial y los impuestos correspondientes fueron cubiertos. “Cuando uno vende una propiedad, en este caso el notario tiene que retener los impuestos cuando hay una utilidad entre cuando lo adquirió, lo que pudo haber aumentado el valor de esa propiedad y la venta, pues se retienen los impuestos”, explicó. De acuerdo con su relato, después de que terminó su gestión como gobernador de Tamaulipas se incorporaron a la acusación los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El exmandatario sostuvo que esos cargos fueron agregados posteriormente y calificó el procedimiento como una persecución política. “¿Por qué no dice que fue una fabricación de delitos que jamás cometí?”, cuestionó al referirse a las declaraciones de la presidenta. También aseguró que el procedimiento para retirarle el fuero fue ilegal e inconstitucional y señaló que la Cámara de Diputados determinó retirárselo por un asunto relacionado con evasión fiscal. García Cabeza de Vaca afirmó que el proceso en su contra comenzó después de que denunció presuntas operaciones relacionadas con el denominado huachicol fiscal y señaló posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales. Asimismo, recordó un episodio ocurrido en 2020 durante una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), cuando señaló a Ricardo Peralta, entonces funcionario federal, por presuntos vínculos entre integrantes del gobierno federal y grupos criminales. Aseguró que Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de Ciudad de México, se encontraba presente en aquella reunión.

CONTRASTA SU CASO CON INVESTIGACIONES CONTRA OTROS POLÍTICOS Durante la entrevista, el exgobernador también cuestionó el tratamiento que, desde su perspectiva, han recibido otros políticos que han sido relacionados con investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Mencionó, entre otros, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado. García Cabeza de Vaca sostuvo que las investigaciones y señalamientos relacionados con esos funcionarios también deben ser revisados y cuestionó que su caso sea utilizado dentro de la discusión política nacional. “Lo que quieren es emp atar marcadores”, afirmó. Hasta el momento, García Cabeza de Vaca ha confirmado públicamente su intención de participar en la construcción de una candidatura presidencial para 2030, aunque el proceso de selección de candidaturas y las condiciones de participación de los partidos y fuerzas opositoras todavía deberán definirse conforme avance el calendario electoral.