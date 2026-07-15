Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU

La mandataria señaló que el exgobernador, quien encabezó la administración estatal entre 2016 y 2022, es considerado actualmente un prófugo de la justicia mexicana. Sus declaraciones se producen después de la reciente reaparición pública del exmandatario y de una nueva controversia con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles, durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , permanece fuera de México mientras existe una orden de aprehensión vigente en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SHEINBAUM AFIRMA QUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN SIGUE VIGENTE

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierto el proceso judicial contra García Cabeza de Vaca y que la orden de aprehensión permanece vigente.

La presidenta indicó que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revocó el amparo concedido en 2023 y que hasta febrero de este año impedía la ejecución de la orden judicial, el proceso puede continuar.

Explicó que la principal dificultad para ejecutar la orden radica en que el exgobernador reside actualmente en Estados Unidos y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

“Si estuviera en México, ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez, pero vive en Estados Unidos”, declaró la presidenta.

GOBIERNO DE MÉXICO MANTIENE SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

Sheinbaum informó que el Gobierno de México ha solicitado formalmente la extradición del exmandatario tamaulipeco.

No obstante, precisó que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han emitido una respuesta sobre dicha petición.

La presidenta no dio a conocer nuevos detalles sobre el estado del procedimiento ni sobre los tiempos previstos para una posible resolución por parte del gobierno de Estados Unidos.

REAPARICIÓN PÚBLICA DE CABEZA DE VACA TRAS POLÉMICA CON SANTIAGO NIETO

Las declaraciones de la presidenta se producen días después de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareciera públicamente en redes sociales.

El exgobernador publicó el pasado martes 14 de julio una fotografía junto al conductor Javier Lozano, de Atypical Teve, durante la semifinal de la Copa del Mundo entre España y Francia, disputada en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

Su publicación generó diversas reacciones en redes sociales debido a que continúa sujeto a un proceso judicial en México.