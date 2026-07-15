Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU

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    Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU
    La presidenta afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue fuera de México con una orden de aprehensión vigente y una solicitud de extradición en trámite. VANGUARDIA

Claudia Sheinbaum aseguró que Cabeza de Vaca permanece en Estados Unidos con una orden de aprehensión vigente y espera su extradición

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles, durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permanece fuera de México mientras existe una orden de aprehensión vigente en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mandataria señaló que el exgobernador, quien encabezó la administración estatal entre 2016 y 2022, es considerado actualmente un prófugo de la justicia mexicana. Sus declaraciones se producen después de la reciente reaparición pública del exmandatario y de una nueva controversia con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

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SHEINBAUM AFIRMA QUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN SIGUE VIGENTE

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierto el proceso judicial contra García Cabeza de Vaca y que la orden de aprehensión permanece vigente.

La presidenta indicó que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revocó el amparo concedido en 2023 y que hasta febrero de este año impedía la ejecución de la orden judicial, el proceso puede continuar.

Explicó que la principal dificultad para ejecutar la orden radica en que el exgobernador reside actualmente en Estados Unidos y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

“Si estuviera en México, ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez, pero vive en Estados Unidos”, declaró la presidenta.

GOBIERNO DE MÉXICO MANTIENE SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

Sheinbaum informó que el Gobierno de México ha solicitado formalmente la extradición del exmandatario tamaulipeco.

No obstante, precisó que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han emitido una respuesta sobre dicha petición.

La presidenta no dio a conocer nuevos detalles sobre el estado del procedimiento ni sobre los tiempos previstos para una posible resolución por parte del gobierno de Estados Unidos.

REAPARICIÓN PÚBLICA DE CABEZA DE VACA TRAS POLÉMICA CON SANTIAGO NIETO

Las declaraciones de la presidenta se producen días después de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareciera públicamente en redes sociales.

El exgobernador publicó el pasado martes 14 de julio una fotografía junto al conductor Javier Lozano, de Atypical Teve, durante la semifinal de la Copa del Mundo entre España y Francia, disputada en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

Su publicación generó diversas reacciones en redes sociales debido a que continúa sujeto a un proceso judicial en México.

INTERCAMBIO DE SEÑALAMIENTOS CON SANTIAGO NIETO

La reaparición del exgobernador ocurrió después de una serie de declaraciones entre él y Santiago Nieto Castillo.

A principios de julio, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que realizó de manera virtual su registro para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de Querétaro, debido a que se encontraba en España asistiendo a la graduación de su hija.

Nieto explicó que ella reside en ese país tras presuntas amenazas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su contra y señaló públicamente a García Cabeza de Vaca como responsable de haberlo amenazado.

EXGOBERNADOR RECHAZA ACUSACIONES

Francisco Javier García Cabeza de Vaca negó los señalamientos realizados por Santiago Nieto mediante una publicación en su cuenta de X.

El exmandatario afirmó que las acusaciones carecen de sustento y aseguró que fortalecerán las denuncias e investigaciones que, según dijo, se desarrollan actualmente en Estados Unidos.

Asimismo, anunció que emprendería acciones legales y acusó al extitular de la UIF de haber fabricado expedientes y documentos durante el tiempo que estuvo al frente de esa institución.

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PROCESO JUDICIAL CONTINÚA

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República mantiene vigente la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México continúa a la espera de una respuesta de las autoridades estadounidenses respecto de la solicitud de extradición presentada para que el exgobernador pueda enfrentar el proceso judicial en territorio mexicano.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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