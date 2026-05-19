Desestima PAN extradición de Cabeza de Vaca a México; no procede por nacionalidad

CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) desestimó la solicitud de extradición a México que pesa sobre el ex gobernador tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca. Jorge Triana, el portavoz del blanquiazul, explicó que la solicitud que formuló a Estados Unidos el gobierno morenista no podría proceder en función de que Cabeza de Vaca tiene la nacionalidad estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que el gobierno de Estados Unidos ha frenado la solicitud de detención con fines de extradición contra el ex gobernador de Tamaulipas. Cabeza de Vaca es requerido por autoridades mexicanas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, que se desprenden de acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

ES VENGANZA POLÍTICA: TRIANA Para el portavoz de Acción Nacional, la solicitud de extradición representa un caso de venganza política. “Francisco Javier Cabeza de Vaca fue quien destapó el escándalo de huachicol fiscal y, en su momento, se lo comunicó al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo por escrito, allí está la evidencia”, expresó. “Y desde entonces ha venido una persecución en su contra, pero claramente necesitan (Morena) empatar el marcador (tras la solicitud de extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya).

“Necesitan encontrar alguien a quien imputar en la Oposición. Ya lo intentaron con Maru Campos (gobernadora de Chihuahua) y ahora van a regresar a este caso desgastado. Pero, más allá de esto, esa extradición no es posible porque la persona a la que están acusando porque el ex Gobernador Cabeza de Vaca es ciudadano estadounidense”. VEN INVIABLE EXTRADICIÓN Triana explicó que no se pude solicitar la extradición de un ciudadano en el país en el que está. “Eso es completamente absurdo y contrario a los convenios bilaterales que tenemos firmados. Eso es improcedente legalmente”, argumentó. “La extradición es una caricatura porque tú no puedes solicitar la extradición de un ciudadano del país en el que está la persona”, recalcó. Cabeza de Vaca, quien se presume reside actualmente en Texas, tiene las dos nacionalidades: mexicana y estadounidense.

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