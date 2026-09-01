García Harfuch confirma el abatimiento de ‘El Güicho’ o ‘R5’, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes el abatimiento de Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, identificado por autoridades como líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo realizado en el municipio de Tocumbo, Michoacán. La confirmación ocurrió un día después de que distintos medios de comunicación reportaran la presunta muerte del integrante de la organización criminal durante un operativo federal. La información fue posteriormente respaldada mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

OPERATIVO EN TOCUMBO DEJA DOS AGRESORES MUERTOS, ENTRE ELLOS ‘EL R-5’ De acuerdo con García Harfuch, los hechos derivaron de trabajos de inteligencia militar que permitieron desplegar un operativo en Tocumbo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán. El funcionario explicó que elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de un grupo criminal durante el despliegue. “Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique ‘N’, alias ‘El Güicho’ o ‘R5’”, informó García Harfuch. El secretario identificó a Luis Enrique “N” como líder del Cártel de Los Reyes y principal coordinador de las actividades de extorsión contra productores de aguacate de la región. En el operativo también falleció otro integrante del grupo criminal. Las autoridades aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, así como una cuatrimoto.

‘EL R5’ HABÍA ASUMIDO EL CONTROL DEL CÁRTEL DE LOS REYES En el comunicado conjunto, las autoridades federales señalaron que la operación fue planeada y ejecutada la noche del 30 de agosto en la ranchería Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo. El objetivo era detener a Luis Enrique “N”, quien, según la información oficial, había asumido el control del Cártel de Los Reyes después de la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”. Alfonso “N” fue detenido el 1 de agosto por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Los Reyes de Salgado, de acuerdo con el comunicado. Las autoridades señalaron que “El Güicho” o “R5” era identificado como uno de los principales responsables de las actividades de extorsión en la zona de Los Reyes y mantenía vínculos con Juan José “N”, alias “El Abuelo”, señalado como jefe del Cártel de Tepalcatepec, también con presencia en Michoacán. ‘EL R5’ TENÍA ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN García Harfuch informó que Luis Enrique “N” contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que permitiera su arresto, debido a investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas hacia México. La misma información fue incluida en el comunicado conjunto de las autoridades de seguridad mexicanas.

FISCALÍA DE MICHOACÁN QUEDÓ A CARGO DE LAS DILIGENCIAS Tras el enfrentamiento, los cuerpos de los dos hombres fallecidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Personal pericial realiza las diligencias correspondientes para integrar las actuaciones ministeriales y jurídicas derivadas del operativo. Las autoridades federales indicaron que la acción forma parte de las labores de inteligencia y coordinación destinadas a combatir las actividades delictivas y, particularmente, las estructuras relacionadas con la extorsión en la región. García Harfuch señaló que el Gabinete de Seguridad continuará con las acciones coordinadas para combatir la extorsión y debilitar a los grupos criminales que operan en Michoacán.