Reportan abatimiento de ‘El R-5’ tras enfrentamiento con fuerzas federales en Los Reyes, Michoacán

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    Reportan abatimiento de ‘El R-5’ tras enfrentamiento con fuerzas federales en Los Reyes, Michoacán
    Autoridades mantienen un operativo en Los Reyes, Michoacán, tras un enfrentamiento en el que se reportó de manera extraoficial la posible muerte de “El R-5”. Redes Sociales

Autoridades de Michoacán esperan confirmar si Luis Enrique Barragán, “El R-5”, murió tras un enfrentamiento en Los Reyes; Fiscalía investiga el saldo

Durante la mañana de este lunes, las autoridades de Michoacán se encuentran a la espera de confirmar la posible muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R-5” o “El Güicho”, identificado como uno de los presuntos integrantes de la estructura del Cártel de Los Reyes, luego de un enfrentamiento registrado durante la madrugada de este lunes en el municipio de Los Reyes.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que elementos de corporaciones federales y estatales participaron en un operativo especial en la región, aunque señaló que todavía no existe una confirmación oficial sobre el saldo del enfrentamiento ni sobre la identidad de las personas involucradas.

“Es un operativo donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado”, declaró el mandatario estatal durante una conferencia de prensa.

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MANTIENEN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LOS REYES

Ramírez Bedolla explicó que el despliegue de las fuerzas de seguridad continúa en el municipio de Los Reyes, donde se registró el intercambio de disparos entre civiles armados y elementos de seguridad.

La Fiscalía General del Estado recibió el reporte del enfrentamiento y lleva a cabo las diligencias correspondientes para establecer el saldo del operativo.

De manera extraoficial trascendió que Luis Enrique Barragán Chávez habría sido detenido o abatido durante la movilización. Sin embargo, hasta el momento de las declaraciones del gobernador, esta información no había sido confirmada oficialmente.

El mandatario señaló que las acciones forman parte de los operativos implementados para combatir los delitos de extorsión en la región occidental de Michoacán.

OPERATIVO ABARCA MUNICIPIOS DE LA REGIÓN OCCIDENTE

El gobernador indicó que existe un despliegue de seguridad en la zona conformada por Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, municipios ubicados en la región occidente de la entidad y cercanos a los límites con Jalisco.

Ramírez Bedolla explicó que las autoridades buscan combatir y erradicar la extorsión que afecta a habitantes y productores de esa zona.

La movilización registrada este lunes se desarrolla en un área donde autoridades federales y estatales han realizado operaciones contra organizaciones criminales con presencia territorial.

¿QUIÉN ES ‘EL R-5’?

Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El R-5” o “El Güicho”, es identificado por autoridades como uno de los presuntos cabecillas del denominado Cártel de Los Reyes.

Tras la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” o “La Quiringua”, señalado como líder de esa organización, Barragán Chávez fue identificado como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura criminal.

El Cártel de Los Reyes es considerado parte de Cárteles Unidos y tiene presencia principalmente en municipios de la región occidental de Michoacán, entre ellos Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Cotija.

De acuerdo con los señalamientos contra esta organización, entre las actividades delictivas que se le atribuyen se encuentran el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, extorsiones, homicidios, privaciones ilegales de la libertad y ataques contra fuerzas de seguridad.

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ESTADOS UNIDOS OFRECÍA RECOMPENSA POR INFORMACIÓN

Barragán Chávez también había sido señalado por autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información difundida sobre su búsqueda, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que contribuyera a su captura.

La recompensa estaba relacionada con las investigaciones estadounidenses sobre actividades de narcotráfico atribuidas al presunto integrante del Cártel de Los Reyes.

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BLOQUEOS Y QUEMA DE VEHÍCULOS TRAS CAPTURA DE ‘LA QUIRINGUA’

El Cártel de Los Reyes también ha sido relacionado con hechos violentos registrados después de la captura de Alfonso “N”, “La Quiringua”.

Tras aquella detención se reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de la región, hechos que fueron atribuidos a acciones de integrantes de la organización en respuesta al operativo de las autoridades.

Ahora, tras el enfrentamiento registrado en Los Reyes, la Fiscalía General del Estado deberá determinar el saldo de la movilización y confirmar o descartar la posible muerte de Luis Enrique Barragán Chávez.

Por el momento, las autoridades mantienen el operativo en la zona y esperan el reporte oficial de la Fiscalía sobre los hechos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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