García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, el secretario de seguridad desmintió el rumor sobre que en septiembre de 2025 libró otro ataque armado en la zona de Polanco de CDMX; sin embargo, aceptó que regularmente recibe amenazas, aunque en su mayoría son descartadas De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, García Harfuch libró un segundo atentado en septiembre pasado, suceso que se mantiene con “enorme secrecía”. TE PUEDE INTERESAR: Harfuch se salva de un segundo atentado, asegura Riva Palacio

En su columna “Estrictamente Personal”, el también analista político revela lo que califica como un “atentado frustrado” contra el funcionario de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. “No he recibido atentados, hay demasiadas alertas también que son desechadas, descartadas, investigadas de manera permanente y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo”, detalló García Harfuch en la Cámara de Diputados. Respecto al lugar, el titular de la SSCP explicó que se trata de una casa en Polanco, donde suele trabajar de manera cotidiana, “es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que si bien tiene una recámara, es una casa muy pública y en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa”. Por otro lado, negó que haya tenido días libres desde que asumió su cargo, pues todos los días tiene el gabinete de seguridad al cual no ha faltado “ni lo haré”. TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch: Atentado frustrado “No he tenido ningún retiro ni espiritual, ni de vacaciones , todos los días a las 6 de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, yo no her faltado a ninguno, es todos los días, empieza a las 6 y ahí estado, no me he ausentado ni un día de mis labores, ni lo haré”, comentó.