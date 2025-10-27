García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX

México
27 octubre 2025
    García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
    El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

“No he recibido atentados, hay demasiadas alertas también que son desechadas, descartadas, investigadas”

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el secretario de seguridad desmintió el rumor sobre que en septiembre de 2025 libró otro ataque armado en la zona de Polanco de CDMX; sin embargo, aceptó que regularmente recibe amenazas, aunque en su mayoría son descartadas

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, García Harfuch libró un segundo atentado en septiembre pasado, suceso que se mantiene con “enorme secrecía”.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch se salva de un segundo atentado, asegura Riva Palacio

En su columna “Estrictamente Personal”, el también analista político revela lo que califica como un “atentado frustrado” contra el funcionario de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No he recibido atentados, hay demasiadas alertas también que son desechadas, descartadas, investigadas de manera permanente y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo”, detalló García Harfuch en la Cámara de Diputados.

Respecto al lugar, el titular de la SSCP explicó que se trata de una casa en Polanco, donde suele trabajar de manera cotidiana, “es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que si bien tiene una recámara, es una casa muy pública y en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa”.

Por otro lado, negó que haya tenido días libres desde que asumió su cargo, pues todos los días tiene el gabinete de seguridad al cual no ha faltado “ni lo haré”.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch: Atentado frustrado

“No he tenido ningún retiro ni espiritual, ni de vacaciones , todos los días a las 6 de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, yo no her faltado a ninguno, es todos los días, empieza a las 6 y ahí estado, no me he ausentado ni un día de mis labores, ni lo haré”, comentó.

¿CÓMO FUE EL SEGUNDO ATAQUE?, SEGÚN INFORMES

Riva Palacio afirma que la casa de García Harfuch en Polanco registró un ataque armado en septiembre pasado, el cual libró porque no se encontraba en la propiedad que utiliza para despachar.

“Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar... No hay detalles de este ataque, que se mantiene con enorme secrecía, aunque fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch”, refiere.

Oficialmente no hay información sobre este presunto atentado de septiembre, aunque durante las celebraciones de las fiestas patrias fue notoria la ausencia del secretario de Seguridad, lo mismo que en el festejo en el Zócalo con motivo del primer año de gobierno de Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch agradece a Cuba entrega del traficante chino “Brother Wang”

En la mañanera del 6 octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la ausencia de García Harfuch señalando que la presencia de su funcionario depende de la agenda de ese día, descartando amenazas.

“A veces viene, pues tiene mucho trabajo él, y decide a veces no asistir. Entonces, depende del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento”, refirió.

Un día después fue el mismo Harfuch quien dijo que no asistió al evento del Zócalo porque estuvo trabajando.

“Como se lo informe a la señora presidenta (el 5 de octubre) estuve en la oficina en Constituyentes todo el día. Y ¿de qué depende si vamos a un evento o no? De las actividades laborales, nada más, no es ninguna otra cosa”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch: Buena racha

ATAQUE A HARFUCH

En junio de 2020, cuando fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) sufrió un atentado mientras circulaba por las vialidades Paseo de la Reforma y Monte Blanco.

En dicho ataque perdieron la vida tres personas, entre ellas dos policías y un civil que se encontraba en el lugar, el funcionario recibió tres impactos de bala.

De la agresión, fueron detenidos 19 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto gracias al seguimiento con cámaras de seguridad e investigaciones consiguientes.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

