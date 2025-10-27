Harfuch se salva de un segundo atentado, asegura Riva Palacio

CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), libró un segundo atentado en septiembre pasado, suceso que se mantiene con “enorme secrecía”, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el también analista político revela lo que califica como un “atentado frustrado” contra el funcionario de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch: Atentado frustrado

De acuerdo con Riva Palacio, la casa de García Harfuch en Polanco registró un ataque armado en septiembre pasado, el cual libró porque no se encontraba en la propiedad que utiliza para despachar.

“Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar... No hay detalles de este ataque, que se mantiene con enorme secrecía, aunque fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch”, refiere.

Detalla que desde el atentado que sufrió en junio de 2020 por parte de un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, Harfuch ha tomado diversas precauciones, una de ellas es no dormir siempre en el mismo lugar.

“García Harfuch no duerme en el mismo lugar de manera regular, cambiando de casa para pernoctar por razones de seguridad”, detalla.

El periodista señala que por su labor, el funcionario es desde hace tiempo blanco de grupos criminales que buscan poner fin a su vida, y no han sido éstas las únicas ocasiones en que han intentado cumplir con ese objetivo.

Refiere que durante el periodo de transición, en diciembre de 2023, Harfuch tuvo que salir del país debido a otro intento de atentado descubierto por Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Durante el periodo de transición, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) descubrió que había un complot para matarlo, por lo que se decidió que se fuera de México. Estuvo alrededor de un mes en España, oficialmente, de vacaciones”, expone.

TE PUEDE INTERESAR: Las ‘vacaciones’ de Harfuch: El hombre fuerte de Claudia esconde que fue amenazado

Oficialmente no hay información sobre este presunto atentado de septiembre, aunque durante las celebraciones de las fiestas patrias fue notoria la ausencia del secretario de Seguridad, lo mismo que en el festejo en el Zócalo con motivo del primer año de gobierno de Sheinbaum.

En la mañanera del 6 octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la ausencia de García Harfuch señalando que la presencia de su funcionario depende de la agenda de ese día, descartando amenazas.

“A veces viene, pues tiene mucho trabajo él, y decide a veces no asistir. Entonces, depende del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento”, refirió.

Un día después fue el mismo Harfuch quien dijo que no asistió al evento del Zócalo porque estuvo trabajando.

“Como se lo informe a la señora presidenta (el 5 de octubre) estuve en la oficina en Constituyentes todo el día. Y ¿de qué depende si vamos a un evento o no? De las actividades laborales, nada más, no es ninguna otra cosa”, expresó.