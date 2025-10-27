Harfuch se salva de un segundo atentado, asegura Riva Palacio
De acuerdo con el periodista, el secretario de mayor confianza de la Presidenta libró un ataque en su casa, debido a que no se encontraba ahí cuando la propiedad fue baleada
CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), libró un segundo atentado en septiembre pasado, suceso que se mantiene con “enorme secrecía”, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.
Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el también analista político revela lo que califica como un “atentado frustrado” contra el funcionario de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con Riva Palacio, la casa de García Harfuch en Polanco registró un ataque armado en septiembre pasado, el cual libró porque no se encontraba en la propiedad que utiliza para despachar.
“Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar... No hay detalles de este ataque, que se mantiene con enorme secrecía, aunque fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch”, refiere.
Detalla que desde el atentado que sufrió en junio de 2020 por parte de un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, Harfuch ha tomado diversas precauciones, una de ellas es no dormir siempre en el mismo lugar.
“García Harfuch no duerme en el mismo lugar de manera regular, cambiando de casa para pernoctar por razones de seguridad”, detalla.
El periodista señala que por su labor, el funcionario es desde hace tiempo blanco de grupos criminales que buscan poner fin a su vida, y no han sido éstas las únicas ocasiones en que han intentado cumplir con ese objetivo.
Refiere que durante el periodo de transición, en diciembre de 2023, Harfuch tuvo que salir del país debido a otro intento de atentado descubierto por Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
“Durante el periodo de transición, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) descubrió que había un complot para matarlo, por lo que se decidió que se fuera de México. Estuvo alrededor de un mes en España, oficialmente, de vacaciones”, expone.
Oficialmente no hay información sobre este presunto atentado de septiembre, aunque durante las celebraciones de las fiestas patrias fue notoria la ausencia del secretario de Seguridad, lo mismo que en el festejo en el Zócalo con motivo del primer año de gobierno de Sheinbaum.
En la mañanera del 6 octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la ausencia de García Harfuch señalando que la presencia de su funcionario depende de la agenda de ese día, descartando amenazas.
“A veces viene, pues tiene mucho trabajo él, y decide a veces no asistir. Entonces, depende del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento”, refirió.
Un día después fue el mismo Harfuch quien dijo que no asistió al evento del Zócalo porque estuvo trabajando.
“Como se lo informe a la señora presidenta (el 5 de octubre) estuve en la oficina en Constituyentes todo el día. Y ¿de qué depende si vamos a un evento o no? De las actividades laborales, nada más, no es ninguna otra cosa”, expresó.
HARFUCH TIENE ENEMIGOS DENTRO Y FUERA DEL RÉGIMEN
Los grupos criminales, de acuerdo con Riva Palacio, no serían los únicos interesados en atentar contra la vida del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien tiene enemigos tanto afuera como adentro del régimen.
Por un lado, señala el periodista, Harfuch es blanco de los cárteles de las drogas, a los que está afectando con el cambio de estrategia de Seguridad, donde atrás quedaron los “abrazos, no balazos”.
“El cambio de estrategia en la seguridad, que ha producido cientos de detenciones de alto impacto, el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas y los decomisos de fentanilo, lo vuelven un blanco posible de los cárteles de las drogas, que han visto mermadas sus utilidades”, expone.
Por otro lado, también es un objetivo de grupos políticos que han hecho negocios ilícitos al amparo del poder, sobre todo ahora que se combate el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
“Se abrió otro canal de alto riesgo: el combate al contrabando de combustible. Si bien este delito se empata o cruza con la delincuencia organizada, está lastimando severamente las finanzas de grupos políticos poderosos que crecieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas utilidades por esta vía superaban, en muchos casos, las de cualquier droga”, advierte.
Las investigaciones sobre el huachicol fiscal involucran a altos mandos de la Marina, así como a empresarios. Hasta el momento, suman cerca de 50 personas detenidas, entre empresarios, exfuncionarios de aduanas y mandos militares y marinos.
Ni los atentados, ni las amenazas han frenado a García Harfuch. Riva Palacio destaca que el secretario de Seguridad “ha combatido todos los delitos y enfrentado todas las organizaciones criminales en 360 grados, abriendo flancos con enemigos que sí matan”.
Por ello, advierte, su permanencia y seguridad personal son condición indispensable para que el gobierno logre avances reales en pacificación, pues su eventual salida o eliminación sería una victoria para los grupos criminales y políticos que buscan frenar los cambios en la estrategia de seguridad.
“La seguridad, la principal preocupación nacional, necesita los anclajes que le está poniendo García Harfuch para tener éxito. Pero, antes que ello, está su propia seguridad. No podrá alcanzarse el objetivo de Sheinbaum si la única persona en el gabinete que parece totalmente comprometida con ello queda eliminada en el esfuerzo”.