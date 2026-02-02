Generales de la Secretaría de Defensa reciben nuevos cargos de alto mando

El 2 de enero se informó que hubo cambios de rangos, de alto nivel, en la infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Tres generales de división asumieron nuevos cargos, tras una ceremonia presidida por el titular de la secretaría, Ricardo Trevilla Trejo.

Se decretó que el general Enrique Martínez López tomará el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, y en paralelo, el general Hernán Cortés tomará el puesto de oficial mayor en la institución.

Tras la salida de Hernán Cortés, como comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briseño Lobera tomará su puesto.