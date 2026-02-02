Generales de la Secretaría de Defensa reciben nuevos cargos de alto mando

México
/ 2 febrero 2026
    Generales de la Secretaría de Defensa reciben nuevos cargos de alto mando FOTO: VANGUARDIA

Medios han destacado que los cambios ocurre mientras existen índices de violencia e inseguridad en varios estados de México

El 2 de enero se informó que hubo cambios de rangos, de alto nivel, en la infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Tres generales de división asumieron nuevos cargos, tras una ceremonia presidida por el titular de la secretaría, Ricardo Trevilla Trejo.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila reafirma alianza con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

Se decretó que el general Enrique Martínez López tomará el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, y en paralelo, el general Hernán Cortés tomará el puesto de oficial mayor en la institución.

Tras la salida de Hernán Cortés, como comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briseño Lobera tomará su puesto.

Medios de información han destacado que los cambios de rango y respectiva administración ocurren durante el incremento de violencia e inseguridad en estados como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.

TE PUEDE INTERESAR: Inician en Coahuila campaña ‘Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos’

La Secretaría de Defensa enfatizó, en un comunicado por su cuenta oficial de X, que los cambios ‘obedecen a los procedimientos rutinarios del manejo de la política de recursos humanos de esta secretaría’.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

