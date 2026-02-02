Generales de la Secretaría de Defensa reciben nuevos cargos de alto mando
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Medios han destacado que los cambios ocurre mientras existen índices de violencia e inseguridad en varios estados de México
El 2 de enero se informó que hubo cambios de rangos, de alto nivel, en la infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
Tres generales de división asumieron nuevos cargos, tras una ceremonia presidida por el titular de la secretaría, Ricardo Trevilla Trejo.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila reafirma alianza con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional
Se decretó que el general Enrique Martínez López tomará el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, y en paralelo, el general Hernán Cortés tomará el puesto de oficial mayor en la institución.
Tras la salida de Hernán Cortés, como comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briseño Lobera tomará su puesto.
Medios de información han destacado que los cambios de rango y respectiva administración ocurren durante el incremento de violencia e inseguridad en estados como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.
TE PUEDE INTERESAR: Inician en Coahuila campaña ‘Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos’
La Secretaría de Defensa enfatizó, en un comunicado por su cuenta oficial de X, que los cambios ‘obedecen a los procedimientos rutinarios del manejo de la política de recursos humanos de esta secretaría’.