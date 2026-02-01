Inician en Coahuila campaña ‘Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos’

Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Inician en Coahuila campaña ‘Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos’
    La campaña forma parte de una estrategia de comunicación para difundir la historia, funciones y labores de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. FOTO: OMAR SAUCEDO

Con el arranque de la campaña nacional, autoridades castrenses recordaron que fue en Coahuila donde se sentaron las bases del Ejército Constitucionalista, antecedente directo del actual Ejército Mexicano.

La campaña “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” inició este domingo en Saltillo con una ceremonia realizada en la explanada del Parque Las Maravillas, como parte de una estrategia de comunicación para difundir la historia, funciones y labores que realizan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el país.

Durante el acto, el comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz, explicó que la intención es reforzar el vínculo con la población a partir de información sobre sus tareas y alcances. “Un esfuerzo institucional orientado a fortalecer el vínculo histórico, social y de confianza entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de México”, dijo al presentar el inicio de la campaña.

En su mensaje, recordó el origen del Ejército Constitucionalista y resaltó el papel del estado en ese proceso, al situar a Coahuila como punto clave en la consolidación de esa fuerza. “Fue en esta tierra, en el escenario del Plan de Guadalupe, donde el Ejército Constitucionalista se organizó, se fortaleció y sentó las bases del actual Ejército Mexicano”, afirmó.

La campaña, añadió, busca explicar el trabajo cotidiano de estas instituciones, no solo desde su historia, sino desde sus funciones actuales. En ese sentido, señaló que “el objetivo de esta campaña es difundir la historia, las misiones y el trabajo permanente que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en beneficio de la nación”, con énfasis también en su impacto a nivel local.

Quiroz Muñoz enlistó algunas de las tareas que realizan de forma constante, entre ellas el auxilio a la población en caso de emergencias, el apoyo en seguridad pública y la protección de instalaciones estratégicas. Indicó que esa labor “se refleja en el auxilio oportuno a la población en caso de desastres, mediante la aplicación del Plan DN-III-E”, además de acciones cívicas y de labor social.

$!El objetivo central es fortalecer el vínculo de confianza entre las Fuerzas Armadas y la población.
El objetivo central es fortalecer el vínculo de confianza entre las Fuerzas Armadas y la población. FOTO: OMAR SAUCEDO

Como parte del evento se realizaron honores a la bandera, se entonaron el Himno Nacional y el Himno Coahuilense, y se llevaron a cabo demostraciones a cargo de elementos castrenses, además de la participación de la Banda del Estado, como parte de las actividades conmemorativas.

Al acto asistieron autoridades de distintos niveles de gobierno, entre ellas el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, en representación del gobernador del estado; Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste; Francisco Saracho, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, en representación del alcalde Javier Díaz González, así como el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, entre otros funcionarios.

