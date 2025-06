Generan acordeones duda sobre la validez de la elección: consejero Arturo Castillo

Durante la sesión en la que el INE declaró la validez del proceso electoral el consejero hizo esta propuesta y ante la confusión que hubo respecto al tema detalló que no estaba proponiendo anularla, sino no convalidar un cúmulo de potenciales irregularidades que, desde su perspectiva, podrían ser determinantes en el proceso.

CDMX.- Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró en una entrevista radiofónica en el programa “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que el órgano electoral no debió declarar la validez de la elección, lo cual es distinto de declarar la no validez o anular la elección.

El consejero resaltó que su propuesta no estaba relacionada con las 818 casillas que mencionó la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, “(Las casillas) representan menos del 1% del total y tenían irregularidades acreditadas, ya habían sido atendidas y excluidas del cómputo, y no eran el objeto de su preocupación”, mencionó.

“Todos los ganadores son 100% coincidentes con lo que aparecen los acordeones (...) me parece no podría ser solo producto de una campaña improbablemente exitosa sino que hay indicios de que aquí hay potenciales irregularidades”, insistió.

Castillo mencionó que su propuesta no tiene que ver con acciones desde dentro del instituto, ya que consideró que en cuanto a organización estuvo bien hecha la elección e incluso reconoció el trabajo del órgano electoral por enfrentar una elección que calificó como muy compleja.

“El no mirar lo que estás poniendo sobre la mesa pues a mí me parece preocupante, también es decir ‘estamos hablando de estos acordeones, estamos hablando digamos de esta estructura paralela de organización del voto’ que no tiene que ver con las elecciones en sí mismas”, puntualizó.

“Me decía hace poco el periodista Ernesto Núñez ‘Venimos de un habíamos logrado tener un proceso electoral en donde las reglas eran certeras pero el resultado era incierto’ porque para eso eran las elecciones para ver quién iba a ganar y ahora estamos con reglas que son inciertas pero resultados que ya estaban cantados”, añadió.

Arturo Castillo señaló que los indicios ameritarían por lo menos un estudio de fondo por parte de las autoridades jurisdiccionales para ver si la elección fue efectivamente válida.