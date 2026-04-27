Giovani Dos Santos obtuvo contratos millonarios con Pemex... pero vende leche, artículos de limpieza y construcción

De acuerdo con el reportaje, la firma Procura de México obtuvo en septiembre de 2024 un contrato por más de 13 millones de dólares para el suministro de productos químicos. El monto, que supera los 238 millones de pesos, contrasta con el perfil empresarial de la compañía, cuyos registros no contemplan actividades relacionadas directamente con hidrocarburos.

Una investigación periodística volvió a colocar bajo los reflectores la relación entre figuras públicas y contratos gubernamentales. El nombre de Giovani Dos Santos aparece ahora vinculado a acuerdos millonarios con Pemex , a través de una empresa privada en la que participa como socio desde 2023. El hallazgo abre preguntas sobre los mecanismos de asignación en la industria energética.

El caso adquiere relevancia en un momento en que la transparencia en contratos públicos se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda nacional. Hasta ahora, no existe una postura oficial por parte de la paraestatal ni de autoridades federales sobre los señalamientos.

UNA EMPRESA CON GIROS DISTINTOS AL NEGOCIO PETROLERO

Procura de México, fundada en 2005 en Tabasco, tiene un objeto social que incluye actividades como la venta de leche, artículos de limpieza y construcción de hoteles. Este detalle ha sido uno de los puntos más cuestionados tras la revelación del contrato con Pemex, ya que no coincide con la especialización requerida para el suministro de insumos químicos en la industria petrolera.

“Empresa pequeña, contrato millonario”, resume el reportaje al evidenciar la diferencia entre el tamaño de la firma y el volumen del acuerdo obtenido. La investigación también subraya que antes de 2023 no existían antecedentes de contratos entre la compañía y la petrolera estatal.

El contrato contempla el suministro de productos bajo la marca Tati, vinculada al propio exjugador. Entre los insumos destacan separadores de crudo y agua, resinas, retardantes de fuego y desinfectantes, con entregas programadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

DEL RETIRO DEPORTIVO A LOS NEGOCIOS

La incorporación de Giovani Dos Santos a la empresa ocurrió en septiembre de 2023, tras un movimiento notarial que marcó su entrada formal como socio. Dos meses después, el exseleccionado nacional difundió en redes sociales un mensaje de apoyo a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, elemento que el reportaje sitúa dentro del contexto político del contrato.

Registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indican que el exfutbolista también figura como propietario de la marca Tati, junto a su socio Antonio Fatford Tool, quien cuenta con antecedentes en la administración pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además, la investigación menciona vínculos con otras figuras del ámbito energético y político, así como relaciones comerciales de la empresa con entidades como la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco, lo que amplía el alcance del caso más allá de un solo contrato.

REACCIONES Y SILENCIO INSTITUCIONAL

Hasta el cierre de esta información, ni Pemex ni el propio Giovani Dos Santos han emitido declaraciones públicas sobre el tema. El silencio institucional ha dejado espacio a cuestionamientos sobre los criterios de selección de proveedores y la supervisión de contratos en el sector energético.

“La información coloca bajo escrutinio los vínculos entre figuras públicas y empresas privadas”, señala la investigación, que ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas. En un entorno donde la relación entre política y negocios suele ser observada con lupa, el caso se suma a otros episodios recientes.

El desarrollo de esta historia dependerá de eventuales respuestas oficiales o de nuevas indagatorias que permitan esclarecer los términos y condiciones bajo los cuales se otorgó el contrato.