Gobierno ahorró 5 mil mdp por eliminar pensiones doradas, Alcalde; Sheinbaum niega marcha atrás a la reforma

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    Gobierno ahorró 5 mil mdp por eliminar pensiones doradas, Alcalde; Sheinbaum niega marcha atrás a la reforma
    Luisa María Alcalde aseguró que las pensiones doradas ya no existen y que el Gobierno ha ahorrado 5 mil millones de pesos con la reforma vigente. Cuartoscuro

Luisa María Alcalde afirmó que eliminar las pensiones doradas generó un ahorro de 5 mil mdp; Sheinbaum alista reforma para aclarar el tope

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el Gobierno de México ha obtenido un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos como resultado de la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” y aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha revertido los límites establecidos para las jubilaciones de exfuncionarios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la Consejería Jurídica emitió una opinión técnica luego de recibir consultas de diversas instituciones públicas sobre la aplicación de la reforma constitucional que establece un tope para las pensiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-manifiestan-jubilados-de-pemex-contra-reforma-a-pensiones-doradas-DF22503541

LUISA MARÍA ALCALDE EXPLICA CRITERIO APLICADO AL LÍMITE DE PENSIONES

Luisa María Alcalde señaló que la Constitución contiene dos disposiciones que podían interpretarse de manera distinta: una establecía como límite la mitad del salario de la Presidenta de la República, mientras que otra fijaba como tope el salario íntegro de la titular del Ejecutivo federal.

Ante esa situación, indicó que la Consejería Jurídica determinó aplicar el criterio que resultara más favorable para las personas jubiladas, por lo que el límite máximo quedó establecido en el equivalente al salario de la Presidenta.

“Las instituciones debían aplicar lo más benéfico. Quienes estaban recibiendo la mitad del salario de la presidenta pasaron a recibir como tope máximo el salario de la presidenta”, explicó.

La consejera subrayó que esta interpretación no implica el regreso de las denominadas pensiones doradas, ya que continúa vigente la prohibición constitucional de que cualquier persona reciba una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo federal.

“Es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie puede obtener un millón de pesos, medio millón de pesos mensuales”, afirmó.

GOBIERNO ESTIMA AHORRO DE 5 MIL MILLONES DE PESOS

Al ser cuestionada sobre el impacto económico de la medida, Luisa María Alcalde estimó que el ahorro generado asciende a aproximadamente 5 mil millones de pesos.

“Como 5 mil millones, más o menos. Que quede bien claro, porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado; es decir, es mi derecho recibir un millón de pesos. No, la Constitución es clara en establecer este tope”, sostuvo.

La funcionaria recordó que antes de la reforma existían exservidores públicos que percibían pensiones de entre 400 mil pesos y hasta un millón y medio de pesos mensuales, incluso después de haber ocupado cargos públicos durante pocos años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pensiones-millonarias-ellos-son-los-ex-funcionarios-de-pemex-cfe-y-nafin-que-reciben-mas-de-500-mil-pesos-al-mes-AJ19326655

SHEINBAUM ANUNCIA REFORMA PARA ELIMINAR AMBIGÜEDADES

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la redacción de la reforma constitucional permitió interpretaciones distintas respecto al límite de las pensiones y adelantó que el Gobierno federal presentará una modificación al Congreso para eliminar esa ambigüedad.

La mandataria explicó que el criterio emitido por la Consejería Jurídica establece como límite el salario de la Presidenta de la República y señaló que esa interpretación será incorporada de manera expresa en el texto constitucional durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Sí lo vamos a hacer, porque sí quedaba claro que era contradictorio. La orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso hacer el equivalente para que quede claro”, señaló.

Con esta postura, el Gobierno federal reiteró que continúa vigente el límite constitucional para las pensiones de exfuncionarios y que la modificación anunciada busca únicamente precisar la redacción de la reforma para evitar interpretaciones distintas por parte de las instituciones encargadas de su aplicación.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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