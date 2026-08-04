Gobierno ahorró 5 mil mdp por eliminar pensiones doradas, Alcalde; Sheinbaum niega marcha atrás a la reforma

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la Consejería Jurídica emitió una opinión técnica luego de recibir consultas de diversas instituciones públicas sobre la aplicación de la reforma constitucional que establece un tope para las pensiones.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el Gobierno de México ha obtenido un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos como resultado de la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” y aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha revertido los límites establecidos para las jubilaciones de exfuncionarios .

LUISA MARÍA ALCALDE EXPLICA CRITERIO APLICADO AL LÍMITE DE PENSIONES

Luisa María Alcalde señaló que la Constitución contiene dos disposiciones que podían interpretarse de manera distinta: una establecía como límite la mitad del salario de la Presidenta de la República, mientras que otra fijaba como tope el salario íntegro de la titular del Ejecutivo federal.

Ante esa situación, indicó que la Consejería Jurídica determinó aplicar el criterio que resultara más favorable para las personas jubiladas, por lo que el límite máximo quedó establecido en el equivalente al salario de la Presidenta.

“Las instituciones debían aplicar lo más benéfico. Quienes estaban recibiendo la mitad del salario de la presidenta pasaron a recibir como tope máximo el salario de la presidenta”, explicó.

La consejera subrayó que esta interpretación no implica el regreso de las denominadas pensiones doradas, ya que continúa vigente la prohibición constitucional de que cualquier persona reciba una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo federal.

“Es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie puede obtener un millón de pesos, medio millón de pesos mensuales”, afirmó.

GOBIERNO ESTIMA AHORRO DE 5 MIL MILLONES DE PESOS

Al ser cuestionada sobre el impacto económico de la medida, Luisa María Alcalde estimó que el ahorro generado asciende a aproximadamente 5 mil millones de pesos.

“Como 5 mil millones, más o menos. Que quede bien claro, porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado; es decir, es mi derecho recibir un millón de pesos. No, la Constitución es clara en establecer este tope”, sostuvo.

La funcionaria recordó que antes de la reforma existían exservidores públicos que percibían pensiones de entre 400 mil pesos y hasta un millón y medio de pesos mensuales, incluso después de haber ocupado cargos públicos durante pocos años.