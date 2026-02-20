Pensiones millonarias... Ellos son los ex funcionarios de Pemex, CFE y Nafin que reciben más de 500 mil pesos al mes

En México, la discusión sobre el sistema de pensiones volvió al centro del debate público tras revelarse que ex funcionarios y ex líderes sindicales de empresas estatales reciben ingresos mensuales que superan los 500 mil pesos, mientras millones de jubilados del sistema de Afores perciben en promedio cerca de 5 mil pesos.

Los datos apuntan principalmente a beneficiarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo como Nacional Financiera (Nafin), donde las llamadas “pensiones doradas” representan un gasto anual de cientos de millones de pesos.

La brecha económica ha generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema y la equidad entre trabajadores del sector público y privado.

QUIÉNES RECIBEN LAS PENSIONES MÁS ALTAS

En la CFE destacan ex dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, como José Luis Lupercio Pérez, con más de 513 mil pesos mensuales, y Víctor Manuel Fernández de Lara, con más de 502 mil pesos. Otros ex mandos superan los 300 mil pesos al mes.

En Pemex también existen pensiones elevadas. Ex directivos como Roberto Ramírez Soberón, Miguel Tame Domínguez y Marcos Ramírez Silva perciben alrededor de 263 mil pesos mensuales, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

En total, hasta 2024 ambas empresas destinaron cerca de 550 millones de pesos al año para aproximadamente 160 pensionados con ingresos que van de 250 mil a medio millón de pesos mensuales.

EL CASO DE LA BANCA DE DESARROLLO

Otro foco de atención está en Nafin, donde ex altos funcionarios han recibido millones de pesos en prestaciones durante su retiro. Entre los beneficiarios figuran Óscar Espinosa Villarreal y José Ángel Gurría, quienes dirigieron la institución durante periodos relativamente cortos.

El programa especial de pensiones fue instaurado en 1991 y contemplaba beneficios adicionales como subsidios alimentarios, gastos médicos, rendimientos de ahorro y prestaciones retroactivas. Algunos ex directivos han acumulado decenas de millones de pesos desde su retiro.

Por ejemplo, Espinosa Villarreal recibió más de 9 millones de pesos por menos de tres años al frente del organismo, mientras que Gurría Treviño acumuló más de 25 millones en beneficios hasta 2019.

DESIGUALDAD FRENTE AL SISTEMA AFORE

La diferencia es notoria si se compara con el esquema de cuentas individuales administradas por las Afores. En ese modelo, los trabajadores suelen jubilarse con aproximadamente el 70% de su último salario, lo que en muchos casos se traduce en ingresos modestos.

Incluso con la reforma de 2020 que buscó mejorar las pensiones, los montos continúan lejos de las percepciones registradas en empresas energéticas del Estado. Esta disparidad ha impulsado el debate sobre reformas para limitar privilegios y garantizar mayor equidad.

“En el sistema de pensiones mexicano la disparidad tiene nombre y apellido”, señalan especialistas al analizar las cifras públicas.

DATOS CURIOSOS

• Algunas pensiones en empresas estatales alcanzan hasta 6 millones de pesos anuales por persona.

• El programa especial de Nafin permitía beneficios incluso tras pocos años en el cargo.

• Más de 70 mil trabajadores se jubilan bajo el sistema Afore cada año con ingresos muy inferiores.

El tema refleja un desafío estructural: equilibrar derechos laborales adquiridos con la viabilidad financiera del sistema público y la percepción social de justicia.

Con información de La Jornada