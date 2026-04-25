Gobierno de Chihuahua crea una unidad especializada para investigar caso de la CIA

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México
/ 25 abril 2026
    Gobierno de Chihuahua crea una unidad especializada para investigar caso de la CIA
    La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especializada para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio localizado en la comunidad de El Pinal. EL UNIVERSAL

La investigación se centrará en esclarecer los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril, cuando se dio el desmantelamiento de un narcolaboratorio

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la creación de una unidad especializada para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio localizado hace una semana en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, cerca de Guachochi, en Chihuahua.

La unidad estará dirigida por Wendy Paola Chávez Villa, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) en el estado.

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De acuerdo con lo que explicó Campos Galván, la investigación se centrará en esclarecer los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril, cuando se dio el desmantelamiento de un narcolaboratorio y se registró un accidente en el que murieron cuatro personas, dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos agentes estadounidenses de la CIA.

“La decisión de crear esta unidad es en función de la importancia que ha adquirido el caso, en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos”, dijo.

Destacó que la trayectoria de Chávez Villa ha resaltado dentro de la FEM por la procuración de justicia para las mujeres, por lo cual será ella la encargada de avisar periódicamente de los avances en la investigación de este caso.

“Y déjenme decirles a través de ustedes a las familias chihuahuenses: vamos a seguir trabajando con toda la decisión para enfrentar la amenaza del crimen organizado y evitar que las drogas contaminen las calles de nuestras naciones”.

“El gobierno del estado de Chihuahua mantendrá su lucha frontal contra la delincuencia en coordinación con todas las instituciones y la colaboración que resulte necesaria para cumplir nuestra misión de asegurar la paz”, mencionó.

En ese sentido, afirmó que se van a redoblar los esfuerzos para seguir dando resultados tan contundentes como fue el desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal.

Antes, la mandataria estatal había fijado un posicionamiento respecto de la reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el pasado jueves.

Campos Galván afirmó que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana del país.

De manera oficial, afirmó que esa disposición es indeclinable para el gobierno del estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo.

“El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado. Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”, afirmó la gobernadora en un comunicado.

Agregó que —tal y como lo ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— se reunió con el secretario García Harfuch para compartir el estado de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los hechos derivados del operativo realizado en días recientes en el municipio de Morelos.

“La gobernadora agradece a la Presidenta la apertura y la disposición del secretario García Harfuch, y reitera su disposición a mantener una comunicación constante con el gobierno federal sobre el desarrollo de los procesos en curso”.

”Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de derecho en nuestro país”, concluyó la gobernadora Maru Campos.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que Campos Galván ofrecerá información sobre los agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo antinarcolaboratorios.

Esto, luego del encuentro que sostuvo la gobernadora el jueves pasado con García Harfuch, quien le informó a la panista las leyes que hay que seguir para para poder colaborar con algún gobierno extranjero.

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