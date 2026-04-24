Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras

Este fenómeno puede observarse en zonas cercanas al Trópico de Cáncer, donde la posición del Sol permite que sus rayos incidan de forma perpendicular sobre la superficie terrestre.

El Día Sin Sombra 2026 está por llegar y, como cada año, despertará el interés de quienes disfrutan observar fenómenos astronómicos desde la Tierra. Se trata de un evento poco común en el que el Sol se alinea de manera completamente vertical sobre ciertas regiones, provocando un efecto visual sorprendente: la desaparición de las sombras.

¿Qué es el Día Sin Sombra?

El Día Sin Sombra ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, conocido como cenit. En ese momento, los rayos solares caen de forma directa sobre los objetos verticales, como postes, edificios o árboles, haciendo que sus sombras se reduzcan al mínimo o desaparezcan por completo.

¿Por qué sucede este fenómeno?

Este evento se explica por la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. A lo largo del año, la posición del Sol cambia, y en determinadas fechas logra colocarse justo encima de algunas regiones del planeta.

En esas condiciones:

- La luz solar llega de manera perpendicular

- Las sombras se proyectan directamente debajo de los objetos

- El efecto visual puede durar solo unos minutos

Día Sin Sombra 2026: fechas en México

Las fechas del Día Sin Sombra varían dependiendo de la latitud de cada ciudad. En México, este fenómeno se presenta principalmente durante el mes de mayo, aunque no ocurre el mismo día en todo el país.

Fechas estimadas por región

- Ciudad de México: entre el 17 y 18 de mayo de 2026

- Otras zonas del país: entre el 19 y 23 de mayo, dependiendo de la ubicación

Es importante considerar que estas fechas son aproximadas. Conforme se acerque el evento, especialistas en astronomía podrán precisar el día y la hora exacta en que ocurrirá en cada localidad.

¿Dónde se puede observar mejor?

El fenómeno es más evidente en regiones cercanas al Trópico de Cáncer, donde la inclinación del Sol permite una alineación más directa. Sin embargo, puede apreciarse en varias ciudades del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Para observarlo, basta con ubicar un objeto vertical, como un poste o una botella, y notar cómo su sombra desaparece o se coloca justo debajo de él durante unos minutos.