Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 24 abril 2026
    Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras
    El Día Sin Sombra 2026 será visible en distintas regiones de México durante mayo. Foto: Merca2.0

Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona justo en el cenit, provocando que los objetos verticales prácticamente no proyecten sombra.

El Día Sin Sombra 2026 está por llegar y, como cada año, despertará el interés de quienes disfrutan observar fenómenos astronómicos desde la Tierra. Se trata de un evento poco común en el que el Sol se alinea de manera completamente vertical sobre ciertas regiones, provocando un efecto visual sorprendente: la desaparición de las sombras.

Este fenómeno puede observarse en zonas cercanas al Trópico de Cáncer, donde la posición del Sol permite que sus rayos incidan de forma perpendicular sobre la superficie terrestre.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-la-senal-wow-la-onda-de-radio-extraterrestre-captada-hace-casi-50-anos-y-que-no-se-ha-vuelto-a-repetir-DC20002537

¿Qué es el Día Sin Sombra?

El Día Sin Sombra ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, conocido como cenit. En ese momento, los rayos solares caen de forma directa sobre los objetos verticales, como postes, edificios o árboles, haciendo que sus sombras se reduzcan al mínimo o desaparezcan por completo.

¿Por qué sucede este fenómeno?

Este evento se explica por la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. A lo largo del año, la posición del Sol cambia, y en determinadas fechas logra colocarse justo encima de algunas regiones del planeta.

En esas condiciones:

- La luz solar llega de manera perpendicular

- Las sombras se proyectan directamente debajo de los objetos

- El efecto visual puede durar solo unos minutos

Día Sin Sombra 2026: fechas en México

Las fechas del Día Sin Sombra varían dependiendo de la latitud de cada ciudad. En México, este fenómeno se presenta principalmente durante el mes de mayo, aunque no ocurre el mismo día en todo el país.

Fechas estimadas por región

- Ciudad de México: entre el 17 y 18 de mayo de 2026

- Otras zonas del país: entre el 19 y 23 de mayo, dependiendo de la ubicación

Es importante considerar que estas fechas son aproximadas. Conforme se acerque el evento, especialistas en astronomía podrán precisar el día y la hora exacta en que ocurrirá en cada localidad.

¿Dónde se puede observar mejor?

El fenómeno es más evidente en regiones cercanas al Trópico de Cáncer, donde la inclinación del Sol permite una alineación más directa. Sin embargo, puede apreciarse en varias ciudades del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Para observarlo, basta con ubicar un objeto vertical, como un poste o una botella, y notar cómo su sombra desaparece o se coloca justo debajo de él durante unos minutos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/abril-traera-un-desfile-de-planetas-visible-al-amanecer-CH19786433

Un evento breve, pero impactante

Aunque el Día Sin Sombra dura poco tiempo, su impacto visual es notable. Este tipo de fenómenos permite comprender mejor cómo interactúan la Tierra y el Sol, además de ofrecer una oportunidad única para observar cambios en el entorno cotidiano.

El Día Sin Sombra 2026 no solo será un espectáculo natural, sino también una invitación a mirar al cielo y entender los movimientos que rigen nuestro planeta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Astronomía
Eventos

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Familias recibieron paquetes con productos de la canasta básica como parte de la estrategia estatal.

Arranca ‘Despensón’; beneficiará a más de 100 mil familias en Saltillo
Lágrimas de emoción

Lágrimas de emoción
true

Presidenta, la Historia debe unirnos, no separarnos
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la presencia de agentes estadounidenses en México, pero enfatizó que su participación debe estar regulada y autorizada por el gobierno federal.

Sheinbaum admite que sí hay agentes de EU en México, pero con permiso
Fiscalía de Chiapas detuvo a Pablo “N” por intento de feminicidio contra Ana Luisa; ofrecían 500 mil pesos que ahora serán para gastos médicos

Detienen a presunto agresor de Ana Luisa en Chiapas; Fiscalía va por pena máxima por intento de feminicidio
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo mayo-junio de 2026? (Calendario tentativo)
Un nuevo frente frío se encuentra sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. VANGUARDIA/ARCHIVO

Frente Frío 46 azotará a México con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
¡El papá de México! Regresa Chayanne a Saltillo, ¿estás listo para su concierto?

¡El papá de México! Regresa Chayanne a Saltillo, ¿estás listo para su concierto?