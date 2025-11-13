Gobierno de Quintana Roo reabre acceso gratuito en 5 playas de Tulum, gestionadas por la Sedena

El 12 de noviembre se informó que 5 playas de Tulum, Quintana Roo, nuevamente serán gratuitas, aunque seguirán siendo gestionadas y vigiladas por militares.

El gobierno de Quintana Roo informó que el acceso a las playas, por el camino de la zona arqueológica, estará disponible de manera pública.

‘las y los tulumnenses, visitantes y turistas pueden disfrutar de playas públicas abiertas los 365 días del año, porque las playas son un derecho, no un privilegio’ informó desde X, la gobernadora de Quintana Roo.

EJÉRCITO MEXICANO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO

Desde diciembre del 2024, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tenía control formal del acceso litoral en la Zona arqueológica de Tulum, en conjunto con la administración del Parque Nacional del Jaguar y Parque Nacional de Tulum.

La Sedena tienen control del área natural protegida, a través de la paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica (Gafsacomm).

Sin embargo, la gestión encareció los costos de acceso, los cuales eran gratuitos y de uso público para todos los visitantes y residentes. Durante la administración de Sedena, los precios para nacionales era de 105 pesos por persona, y hasta 415 pesos para los extranjeros.