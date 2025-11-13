Gobierno de Quintana Roo reabre acceso gratuito en 5 playas de Tulum, gestionadas por la Sedena
En el 2025, se viralizaron videos que exponían la falta de turismo en Tulum; se estima que la ausencia de visitantes ocurrió por los altos costos en servicios y accesos
El 12 de noviembre se informó que 5 playas de Tulum, Quintana Roo, nuevamente serán gratuitas, aunque seguirán siendo gestionadas y vigiladas por militares.
El gobierno de Quintana Roo informó que el acceso a las playas, por el camino de la zona arqueológica, estará disponible de manera pública.
‘las y los tulumnenses, visitantes y turistas pueden disfrutar de playas públicas abiertas los 365 días del año, porque las playas son un derecho, no un privilegio’ informó desde X, la gobernadora de Quintana Roo.
EJÉRCITO MEXICANO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO
Desde diciembre del 2024, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tenía control formal del acceso litoral en la Zona arqueológica de Tulum, en conjunto con la administración del Parque Nacional del Jaguar y Parque Nacional de Tulum.
La Sedena tienen control del área natural protegida, a través de la paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica (Gafsacomm).
Sin embargo, la gestión encareció los costos de acceso, los cuales eran gratuitos y de uso público para todos los visitantes y residentes. Durante la administración de Sedena, los precios para nacionales era de 105 pesos por persona, y hasta 415 pesos para los extranjeros.
Medios de información, como Proceso, reportaron desde septiembre, como la presencia de Sedena impactó de manera negativa en los negocios locales, especialmente el de artesanías, que necesitan del turismo para subsistir.
Por ello, se han provocado en diferentes protestas de ciudadanos que han manifestado su antagonismo contra la restricción en zonas que estaban abiertas al público.
ABREN 5 PLAYAS DE TULUM AL PÚBLICO SIN COSTO
La apertura se logró tras las negociaciones entre la Secretaría de Turismo de México y representantes de la Sedena.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, confirmaron que las playas del Parque Nacional del Jaguar tendrán libre acceso.
‘Fortalecimos el acceso tradicional por el Parque del Jaguar, un espacio emblemático que ahora cuenta con señalización, limpieza y vigilancia, para el bienestar de todas y todos’ afirmó la gobernadora Espinosa.
Previamente, el alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, anunció que habrá dos accesos gratuitos a las costas por la zona hotelera; espacio que ha sido criticado por sus altos precios contra turistas nacionales y extranjeros.
TULUM EN REDES SOCIALES
Durante el verano del 2025, se viralizaron videos de tiktok, y en otras plataformas de entretenimiento, donde exponían la carencia de visitantes en Tulum, una de las ciudades que ha sido catalogada como uno de los principales destinos turísticos de México.
Medios y creadores de contenido han destacado que presuntamente esta falta de turistas es consecuencia de los altos costos en actividades recreativas, restaurantes y servicios de transporte.
Autoridades esperan que con tras el informe de gobernación y turismo, se recupere el interés del público turista.