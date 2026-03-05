Expertos afirman que la reforma electoral no cede el ‘control’ que podría tener Morena

/ 5 marzo 2026
    Elías Lixa, líder del PAN en San Lázaro, dijo que la iniciativa es una estrategia del oficialismo para perpetuarse. REFORMA

La propuesta, que ayer fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y turnada a comisiones de la Cámara de Diputados, suprime los plurinominales para elegir diputados de “minoría” bajo criterios que favorecerían al partido oficial

Aunque la iniciativa de reforma electoral suavizó algunos temas, como mantener vivo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no cedió en lo que especialistas y legisladores de oposición han considerado el “control” que podría tener Morena en los comicios.

La propuesta, que ayer fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y turnada a comisiones de la Cámara de Diputados, suprime los plurinominales para elegir diputados de “minoría” bajo criterios que favorecerían al partido oficial.

Según la iniciativa, se plantea reducir el financiamiento a partidos en un 25 por ciento, cuestionar el modelo electoral vigente, cambiar la representación política y adelgazar la estructura institucional del sistema.

La iniciativa considera la reducción de 128 a 96 senadurías, eliminando 32 electas por el principio de representación proporcional que beneficia a la Oposición.

También prevé que la Cámara de Diputados se conforma por 300 legisladores de mayoría y 200 plurinominales. De estos, 100 serán los “mejores perdedores”, los que, aun perdiendo su elección, obtengan los mejores porcentajes de votación para su partido; y otros 100 serán electos por votación directa en cinco circunscripciones regionales, lo que podría prestarse al uso de acordeones para condicionar a los ciudadanos.

Aunque se había planteado la posibilidad de eliminar el PREP, en la iniciativa se mantiene este sistema.

Elías Lixa, líder del PAN en San Lázaro, dijo que la iniciativa es una estrategia del oficialismo para perpetuarse. “No se trata de una discusión de financiamiento, sino del ensanchamiento de un régimen ávido de encontrar nuevas estrategias para permanecer en el poder”.

A pesar de que el senador Jorge Carlos Ramírez, del PVEM, aliado de Morena, adelantó que su bancada tendrá “voto libre”, reconoció que la propuesta afecta la vida interna del partido.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, reconoció que será difícil que sus aliados acompañen la iniciativa.

Solicita filtros de IA a medios

La iniciativa plantea obligar a los medios de comunicación a identificar y evitar la difusión del contenido “modificado o alterado” con inteligencia artificial que no se haya etiquetado previamente.

“Las personas concesionarias de radio y televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”, indica el proyecto.

