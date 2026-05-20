Ya fabrican los trenes para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo; estarán listos para el segundo semestre de 2027

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario , Andrés Lajous Loaeza, detalló que el primer tren destinado al tramo Saltillo-Nuevo Laredo estaría listo durante el segundo semestre de 2027.

El nuevo tren de pasajeros y carga que conectará Saltillo con Nuevo Laredo ya comenzó a tomar forma. El Gobierno federal confirmó que inició la fabricación de rieles y componentes ferroviarios que formarán parte de uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos del norte de México.

El funcionario explicó que actualmente existe un contrato para producir 88 mil 559 toneladas de riel , de las cuales aproximadamente el 55 por ciento ya fueron fabricadas. Parte del material se encuentra en tránsito marítimo y otra parte ya llegó al país para comenzar su descarga en patios ferroviarios de Saltillo.

RIELES YA LLEGAN A SALTILLO

Las autoridades federales señalaron que más de 4 mil toneladas de riel ya comenzaron a descargarse en instalaciones ferroviarias de Saltillo, mientras continúan los preparativos para ampliar las obras hacia otros puntos del norte del país.

En paralelo, también arrancará la descarga de materiales destinados al tramo Querétaro-Irapuato, otro de los proyectos ferroviarios prioritarios contemplados dentro del nuevo sistema nacional de trenes de pasajeros.

Andrés Lajous explicó que el plan ferroviario contempla dos procesos distintos de adquisición de trenes. El primero corresponde a convoyes eléctricos para la ruta AIFA-Pachuca, mientras que el segundo incluye unidades diésel-eléctricas destinadas a corredores de larga distancia, entre ellos Saltillo-Nuevo Laredo.

“La fabricación arrancará en junio próximo”, adelantó el funcionario al referirse a los trenes diésel-eléctricos destinados al norte y centro del país.

LOS NUEVOS TRENES DEL NORTE DE MÉXICO

La segunda fase de adquisiciones contempla la construcción de 47 trenes diésel-eléctricos que operarán en las rutas:

• Ciudad de México-Querétaro

• Querétaro-Irapuato

• Saltillo-Nuevo Laredo

De acuerdo con las autoridades, actualmente se desarrolla la validación final del proyecto ejecutivo y el suministro de insumos críticos para iniciar la producción masiva de convoyes.

El primer tren de la ruta México-Querétaro llegaría a finales del primer semestre de 2027, mientras que el destinado al tramo Saltillo-Nuevo Laredo arribará meses después, durante la segunda mitad del mismo año.

Además de los convoyes, también se construyen talleres, centros de mantenimiento, zonas de repostaje y nueva infraestructura de operación ferroviaria en distintos puntos estratégicos.

ASÍ AVANZA LA OBRA ENTRE SALTILLO Y NUEVO LAREDO

El proyecto ferroviario del norte contempla un recorrido total de 396 kilómetros, atravesando municipios clave de Coahuila y Nuevo León.

Hasta ahora, las autoridades reportan:

• 23 frentes de trabajo activos

• Casi 180 kilómetros intervenidos

• Más de mil 150 trabajadores en obra

• 200 equipos de maquinaria pesada

También avanzan obras complementarias como tres viaductos con longitud conjunta de 13.8 kilómetros y alrededor de 270 obras de drenaje para garantizar seguridad y operación continua.

Las estaciones contempladas en la ruta serán:

• Derramadero

• Saltillo

• Ramos Arizpe

• García• Santa Catarina

• González

• Garza

• Monterrey

• General Escobedo

• Salinas Victoria

• Villa Aldama

• Lampazos de Naranjo

• Anáhuac

• Nuevo Laredo

ESTACIONES CON DISEÑO BIOCLIMÁTICO Y ESPACIOS PÚBLICOS

El Gobierno federal aseguró que las nuevas estaciones ferroviarias contarán con diseños modernos enfocados en sostenibilidad y accesibilidad universal.

Según explicó Andrés Lajous, los proyectos incluyen ventilación natural, materiales regionales, conexión con transporte público y espacios de convivencia para usuarios y visitantes.

“Todos los contratos fueron asignados mediante licitación pública”, afirmó el funcionario, quien también destacó que las obras cuentan con autorizaciones ambientales y liberación arqueológica emitida por el INAH.

La intención del proyecto es recuperar el transporte ferroviario de pasajeros como alternativa de movilidad regional y conexión industrial en el norte del país.