Gran masa de aire seco mantiene a la Ciudad de México en contingencia ambiental

El lunes 16 de febrero se alertó, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que la calidad del aire aún se mantiene en índices de peligro en el ambiente del Edomex y la CDMX.

Aunque la primera alerta fue suspendida el sábado 14 de febrero, lo cual permitió que durante el domingo se omitiera el ‘Hoy no Circula’ en la Ciudad de México y en el Estado de México, se reanudó la contingencia ambiental en la tarde del mismo 15 de febrero.

Se reportó que la contingencia ambiental por altos índices de contaminantes se mantendrá en Fase I. En el comunicado del Sistema de Monitoreo Atmosférico se remarcó que la calidad del aire en el Valle de México permanece como dañina. La CAMe explayó que a las 3 de la tarde se reportó una concentración horaria máxima de 149 ppb de ozono en la estación Ajusco Medio, de la CDMX.

‘El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de los contaminantes y las concentraciones de ozono seguirán incrementándose en las próximas horas’ enfatizó la CAMe.

Las autoridades señalaron que la contingencia se ha mantenido por un fenómeno anticiclónico en el centro de México. Esto ha causado que una amplia cantidad de aire seco quede estacionado y la radiación solar se intensifique.

Hasta el momento no se han hecho más actualizaciones. Pero se espera que para las 20 horas, se notifique si hubo cambios en la calidad del aire o si la contingencia se alargará hacia las próximas fechas.