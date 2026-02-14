Permanecen altos índices de contaminantes en el aire durante el 14 de febrero en la CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene este sábado la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Las restricciones vehiculares por mala calidad del aire cumplieron ya 48 horas de activarse.

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe que de acuerdo con datos meteorológicos, muestra que continúa la influencia del sistema de alta presión sobre el Valle de México.

TE PUEDE INTERESAR: CAMe mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La estabilidad atmosférica propiciada por este sistema ha provocado viento débil; sumado a la escasa humedad en el ambiente y la intensa radiación solar, ha ocasionado altas concentraciones de ozono en todas las estaciones de monitoreo, registrándose a las 15:00 horas, una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el municipio del mismo nombre, Estado de México.