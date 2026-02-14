Permanecen altos índices de contaminantes en el aire durante el 14 de febrero en la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 14 febrero 2026
    Permanecen altos índices de contaminantes en el aire durante el 14 de febrero en la CDMX
    Permanecen altos índices de contaminantes en el aire durante el 14 de febrero en la CDMX Cuarto oscuro | Galo Cañas Rodríguez

Para mitigar la contaminación del ambiente, las autoridades implementarán restricciones en la circulación de la CDMX y el Estado de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene este sábado la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Las restricciones vehiculares por mala calidad del aire cumplieron ya 48 horas de activarse.

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe que de acuerdo con datos meteorológicos, muestra que continúa la influencia del sistema de alta presión sobre el Valle de México.

TE PUEDE INTERESAR: CAMe mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La estabilidad atmosférica propiciada por este sistema ha provocado viento débil; sumado a la escasa humedad en el ambiente y la intensa radiación solar, ha ocasionado altas concentraciones de ozono en todas las estaciones de monitoreo, registrándose a las 15:00 horas, una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el municipio del mismo nombre, Estado de México.

14 DE FEBRERO ‘NO CIRCULA’ EN LA CDMX Y EL EDOMEX

Según las indicaciones de las autoridades, el 14 de febrero deberán suspender su circulación, desde las 5 de la mañana a las 22 horas de la noche, los siguientes vehículos:

*) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

*) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

*) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

*) Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas, del extranjero o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

*) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques de gas estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

*) Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

*) Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3).

TE PUEDE INTERESAR: Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales

A las 20 horas se dará la próxima actualización sobre las condiciones de la restricción ambiental por los altos índices de contaminante en el aire.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación Del Aire
Contingencia Ambiental

Localizaciones


CDMX
Edomex

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián