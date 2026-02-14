Permanecen altos índices de contaminantes en el aire durante el 14 de febrero en la CDMX
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Para mitigar la contaminación del ambiente, las autoridades implementarán restricciones en la circulación de la CDMX y el Estado de México
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene este sábado la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Las restricciones vehiculares por mala calidad del aire cumplieron ya 48 horas de activarse.
En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe que de acuerdo con datos meteorológicos, muestra que continúa la influencia del sistema de alta presión sobre el Valle de México.
TE PUEDE INTERESAR: CAMe mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México
La estabilidad atmosférica propiciada por este sistema ha provocado viento débil; sumado a la escasa humedad en el ambiente y la intensa radiación solar, ha ocasionado altas concentraciones de ozono en todas las estaciones de monitoreo, registrándose a las 15:00 horas, una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el municipio del mismo nombre, Estado de México.
14 DE FEBRERO ‘NO CIRCULA’ EN LA CDMX Y EL EDOMEX
Según las indicaciones de las autoridades, el 14 de febrero deberán suspender su circulación, desde las 5 de la mañana a las 22 horas de la noche, los siguientes vehículos:
*) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
*) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.
*) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.
*) Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas, del extranjero o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
*) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques de gas estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.
*) Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.
*) Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3).
TE PUEDE INTERESAR: Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales
A las 20 horas se dará la próxima actualización sobre las condiciones de la restricción ambiental por los altos índices de contaminante en el aire.