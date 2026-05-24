Moreira, diputado por Coahuila, acusa intento de concentrar poder con paquete de reformas impulsado por Morena

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    Moreira, diputado por Coahuila, acusa intento de concentrar poder con paquete de reformas impulsado por Morena
    Rubén Moreira cuestionó que las reformas en discusión no atienden los principales desafíos que enfrentan actualmente los procesos electorales. CORTESÍA

Legislador alerta sobre cambios apresurados que, afirma, ignoran riesgos de violencia política y participación criminal

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que Morena pretende sacar adelante, en un periodo extraordinario de sesiones, una serie de modificaciones en materia judicial y electoral sin el análisis suficiente ni la construcción de consensos, lo que —aseguró— podría generar efectos negativos para la vida democrática del País.

Durante la transmisión de su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, acompañado por los abogados Julián Proa y Miguel Sulub, así como por el economista Mario Di Costanzo, el coordinador parlamentario del PRI sostuvo que resulta irresponsable impulsar reformas de gran calado mientras persisten problemas como la inseguridad, la violencia política y la intervención de grupos criminales en procesos electorales.

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Moreira señaló que las iniciativas en discusión dejan sin respuesta situaciones que ya forman parte de la realidad electoral del país. Entre ellas, mencionó los casos de candidatos asesinados durante las campañas, la existencia de postulaciones únicas y escenarios en los que la participación de mujeres es prácticamente inexistente en determinadas regiones.

A juicio del legislador, las propuestas también omiten instrumentos fundamentales para proteger la integridad de las elecciones, como la elaboración de mapas de riesgo electoral, mecanismos efectivos para invalidar comicios contaminados por la delincuencia organizada y sanciones severas contra partidos que mantengan vínculos con actividades ilícitas.

$!Especialistas invitados al programa advirtieron sobre posibles complicaciones operativas derivadas de los cambios propuestos.
Especialistas invitados al programa advirtieron sobre posibles complicaciones operativas derivadas de los cambios propuestos. CORTESÍA

Frente a este panorama, planteó la creación de una instancia verdaderamente autónoma que permita recibir denuncias, investigar la posible infiltración del crimen organizado y fortalecer las herramientas institucionales para combatir la violencia política. Asimismo, llamó a analizar con detenimiento los patrones de exclusión que comienzan a observarse en algunas entidades del País.

El representante coahuilense anticipó que la discusión legislativa de los próximos días será especialmente intensa y afirmó que los grupos opositores buscarán frenar lo que considera un proceso de centralización política impulsado desde la mayoría oficialista.

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Por su parte, Julián Proa sostuvo que el anuncio de nuevos ajustes a la Reforma Judicial evidencia deficiencias en el diseño original del proyecto, al considerar que las propias autoridades electorales han expresado dudas sobre la viabilidad de implementar los cambios en los plazos previstos.

En tanto, Miguel Sulub y Mario Di Costanzo recordaron que desde el inicio del debate el PRI advirtió sobre los desafíos operativos derivados de la coincidencia entre las reformas electoral y judicial. Ambos señalaron que la magnitud de cargos sometidos a elección podría complicar significativamente la participación ciudadana, debido al elevado número de magistraturas, juzgados y posiciones locales que deberán renovarse.

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