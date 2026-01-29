Guardia Forestal evita incendio en terreno baldío, en Nuevo León

Una persona en situación de calle estuvo a punto de provocar un incendio en un terreno baldío; sin embargo, fue detenido por elementos de la Guardia Forestal, en Nuevo León.

Los hechos se registraron este jueves sobre la calle Pablo González Garza, a la altura de Óscar F. Castrillón en la colonia Chepevera, en Monterrey.

El hombre fue retirado del lugar y se aseguró el material que iba a utilizar como combustible.

“Evitando así un posible incendio”, declaró el titular de la Guardia Forestal, Ricardo Magin Oyervides.