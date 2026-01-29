Guardia Forestal evita incendio en terreno baldío, en Nuevo León

    La Guardia Forestal intervino en la colonia Chepevera, en Monterrey, como parte del Operativo Cortafuegos para prevenir un posible incendio y proteger el entorno ambiental. Captura de pantalla

Elementos de la Guardia Forestal detuvieron a un hombre y aseguraron material combustible para evitar un incendio en un terreno baldío.

Una persona en situación de calle estuvo a punto de provocar un incendio en un terreno baldío; sin embargo, fue detenido por elementos de la Guardia Forestal, en Nuevo León.

Los hechos se registraron este jueves sobre la calle Pablo González Garza, a la altura de Óscar F. Castrillón en la colonia Chepevera, en Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio consumió tres tejabanes en Juárez, Nuevo León

El hombre fue retirado del lugar y se aseguró el material que iba a utilizar como combustible.

“Evitando así un posible incendio”, declaró el titular de la Guardia Forestal, Ricardo Magin Oyervides.

“La intervención fue realizada por elementos de la Guardia Forestal, como parte del Operativo Cortafuegos, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y salvaguardar el entorno ambiental”, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, destacó la relevancia de evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía y nuestros ecosistemas.

“Ante la proximidad de la temporada de incendios es indispensable mantenernos alerta y reforzar de manera permanente las acciones de vigilancia y respuesta a través de la División Ambiental”, indicó.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

