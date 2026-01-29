Guardia Forestal evita incendio en terreno baldío, en Nuevo León
Elementos de la Guardia Forestal detuvieron a un hombre y aseguraron material combustible para evitar un incendio en un terreno baldío.
Una persona en situación de calle estuvo a punto de provocar un incendio en un terreno baldío; sin embargo, fue detenido por elementos de la Guardia Forestal, en Nuevo León.
Los hechos se registraron este jueves sobre la calle Pablo González Garza, a la altura de Óscar F. Castrillón en la colonia Chepevera, en Monterrey.
El hombre fue retirado del lugar y se aseguró el material que iba a utilizar como combustible.
“Evitando así un posible incendio”, declaró el titular de la Guardia Forestal, Ricardo Magin Oyervides.
“La intervención fue realizada por elementos de la Guardia Forestal, como parte del Operativo Cortafuegos, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y salvaguardar el entorno ambiental”, informó la Secretaría de Medio Ambiente.
El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, destacó la relevancia de evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía y nuestros ecosistemas.
“Ante la proximidad de la temporada de incendios es indispensable mantenernos alerta y reforzar de manera permanente las acciones de vigilancia y respuesta a través de la División Ambiental”, indicó.