Incendio consumió tres tejabanes en Juárez, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León- Un incendio de tres tejabanes movilizó este miércoles a elementos de Bomberos y Protección Civil, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron esta madrugada en el cruce de Real de San Salvador y Real de San Antonio, en la colonia Los Alcatraces del referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

De acuerdo con los primeros informes, al arribo de los elementos de Protección Civil de Nuevo León se confirmó el incendio, en el cual ya realizaban maniobras para apagar el fuego elementos de Protección Civil y Bomberos Juárez.

En el lugar fueron consumidos en su totalidad, tres tejabanes que eran habitados por tres hombres y una mujer que lograron salir ilesos.

También resultó afectado un predio que es usado como rancho y taller, el cual estaba solo al monumento de los sucesos.