Incendio consumió tres tejabanes en Juárez, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Incendio consumió tres tejabanes en Juárez, Nuevo León
    Un incendio de tres tejabanes movilizó este miércoles a elementos de Bomberos y Protección Civil, en Juárez, Nuevo León. CORTESÍA

También resultó afectado un predio que es usado como rancho y taller, el cual estaba solo al monumento de los sucesos

Monterrey, Nuevo León- Un incendio de tres tejabanes movilizó este miércoles a elementos de Bomberos y Protección Civil, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron esta madrugada en el cruce de Real de San Salvador y Real de San Antonio, en la colonia Los Alcatraces del referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

De acuerdo con los primeros informes, al arribo de los elementos de Protección Civil de Nuevo León se confirmó el incendio, en el cual ya realizaban maniobras para apagar el fuego elementos de Protección Civil y Bomberos Juárez.

En el lugar fueron consumidos en su totalidad, tres tejabanes que eran habitados por tres hombres y una mujer que lograron salir ilesos.

También resultó afectado un predio que es usado como rancho y taller, el cual estaba solo al monumento de los sucesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026