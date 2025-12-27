Gusano barrenador genera desasosiego para próximo año

TAPACHULA- Desde noviembre de 2024, fecha en la que se dio a conocer el primer caso detectado de miasis por Cochliomyia hominivorax (gusano barrenador) en Chiapas, y a días de concluir el año, ganaderos han reportado pérdidas económicas incuantificables, por lo que no creen que en 2026 vaya a mejorar la situación.

Jorge Ortiz Arévalo, director del rastro municipal de esta localidad y productor de ganado bovino y porcino, explica que las pérdidas económicas por la miasis son incuantificables debido a la cantidad de animales muertos, la reducción de producción de carne o leche, el incremento de costos en tratamiento, el impacto en el crecimiento del ganado y la caída en el precio del canal por daño en la piel.

”Si yo compraba medicamentos mensualmente con un costo de 2 mil 500 pesos, hoy estoy gastando 6 mil pesos porque tenemos que estar pendiente de que esa mosca no entre a nuestro hato, eso hace que el gasto aumente”, señala.

Ortiz Arévalo considera que no se ve que en 2026 vaya a mejorar la situación, ya que los casos de miasis en ganado bovino, ovino, equino, porcino, animales domésticos, de corral y en humanos se ha incrementado.

”Yo lo he visto y he oído por compañeros ganaderos que los casos de gusano barrenador se han incrementado y sigue causando estragos en toda la costa de Chiapas y la región fronteriza con Guatemala”, dice.

Considera que para el próximo año los casos de miasis en animales de sangre caliente, incluido los humanos, se incrementen. “Es mentira el que diga que en su rancho no hay gusano barrenador, la mosca no tiene frontera”, indica.

Condiciones climáticas propicias para el gusano barrenador

Para Julio César Herrera Toledo, productor agrícola y pecuario, las condiciones climáticas actuales son propicias para el desarrollo, proliferación y dispersión de la mosca del gusano barrenador, debido a la falta de lluvia que le impida su desplazamiento a otros lugares y mayor aire que le permita volar la mayor cantidad de tiempo.

Esta mosca puede viajar distancias considerables volando hasta 10 kilómetros diarios e incluso entre 20 y 30 kilómetros en climas áridos en busca de huéspedes y su desplazamiento de hasta 290 kilómetros en dos semanas.

”Las condiciones climáticas sobre todo de aeración, puede volar a hacia donde ella lo considere, porque la hembra está buscando garantizar la reproducción de su especie y va a buscar dónde ovipositar para poder garantizar que sus larvas prosperen”, explica Herrera Toledo.La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ha externado que, si la plaga se extendiera a todo el territorio nacional, el impacto económico podría alcanzar hasta los 47 mil millones de pesos.