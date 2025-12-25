Incrementan a más de 100 los casos de infestación humana por gusano barrenador

/ 25 diciembre 2025
    Incrementan a más de 100 los casos de infestación humana por gusano barrenador
    La miasis por C. hominivorax es producida por larvas de moscas que se alimentan de tejido vivo de mamíferos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta un incremento en los casos de miasis humana por gusano barrenador en seis estados del país

CDMX.- México acumuló 106 casos de miasis en humanos por infestación del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) al cierre de la semana epidemiológica número 50, informó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Durante la semana que concluyó el 19 de diciembre, se confirmaron 7 nuevos casos de esta parasitosis, sin que se registraran defunciones adicionales entre personas afectadas por miasis durante ese periodo.

Chiapas concentró la mayoría de los casos, con 86 pacientes, de los cuales cinco permanecían hospitalizados según los datos oficiales. Le siguieron Yucatán, con 8 casos y cuatro hospitalizaciones; Quintana Roo y Campeche con 4 casos cada uno; Oaxaca con dos hospitalizados, y Tabasco, con dos pacientes reportados.

De acuerdo con el SINAVE, del total de casos notificados a la fecha, no se presentaron fallecimientos durante la última semana epidemiológica, por lo que el acumulado de decesos se mantiene en cinco, registrados previamente en Campeche y Chiapas. La autoridad sanitaria ha precisado que en esos casos la causa básica de muerte no fue directamente la infestación parasitaria, sino complicaciones derivadas de otras enfermedades preexistentes en los pacientes.

La miasis por C. hominivorax es producida por larvas de moscas que se alimentan de tejido vivo de mamíferos, condición que puede complicarse y requerir atención médica especializada.

El reporte actualizado se produce en un contexto en el que la presencia de este parásito ha mostrado un avance epidemiológico en varias regiones del país, y autoridades de salud mantienen vigilancia por el comportamiento de la enfermedad humana y animal.

Las entidades con mayor número de casos han registrado tanto pacientes ambulatorios como hospitalizados, y los equipos de epidemiología continúan la notificación semanal de nuevos casos conforme a los mecanismos de vigilancia sanitaria nacionales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

