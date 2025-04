¿Habrá expulsión a estudiantes de la UNAM por actos “vandálicos”?

El comunicado de tal artículo provocó una marcha, de protesta, el 3 de abril, en la cual estudiantes expresaron su oposición al reglamento.

Según un comunicado, la medida fue votada por unanimidad; el artículo aún no se encontraba vigente, sin embargo, tras la votación será suprimido del Reglamento interno de la Universidad.

‘Es importante reiterar que esta disposición no es vigente, puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione’ se redactó en el comunicado de la UNAM.