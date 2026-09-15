$!Hallan 33 paquetes de marihuana en camioneta abandonada en Monterrey, NL

Monterrey, Nuevo León.- Cuando realizaban un recorrido de prevención y vigilancia policías de Monterrey localizaron una camioneta abandonada y con sus luces encendidasen cuyo interior hallaron 33 paquetes de hierba seca con las características de la marihuana, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este martes en calles de la colonia Moderna, en el cruce de Félix U. Gómez y Camelia en la colonia Moderna.