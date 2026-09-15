Hallan 33 paquetes de marihuana en camioneta abandonada en Monterrey, NL
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La unidad con placas de Tamaulipas estaba abandonada y con sus luces encendidas en calles de la colonia Moderna
Monterrey, Nuevo León.- Cuando realizaban un recorrido de prevención y vigilancia policías de Monterrey localizaron una camioneta abandonada y con sus luces encendidasen cuyo interior hallaron 33 paquetes de hierba seca con las características de la marihuana, en Nuevo León.
Los hechos se registraron la madrugada de este martes en calles de la colonia Moderna, en el cruce de Félix U. Gómez y Camelia en la colonia Moderna.
Los uniformados realizaban sus rondines cuando observaron una camioneta tipo Chevrolet Venture en color gris con placas de circulación XKP-556-A de Tamaulipas, en estado de abandono.
La unidad tenía las luces encendidas y, al proceder a una revisión, localizaron en su interior 33 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.
Ante los hechos, dieron aviso a las autoridades competentes para continuar con las indagatorias de rigor.