Hallan en predio de Veracruz activista, Sandra Domínguez, y a su esposo

Se reportó el 29 de abril, por la fiscalía de Oaxaca, que la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández fueron asesinados, desde octubre del 2024.

Se reportó que la pareja, al instante de su secuestro, fueron ejecutados, presuntamente, con disparos, ya que en los informes se registraron heridas de bala.

La desaparición de la pareja fue reportada desde el 8 de octubre, en el 2024; fueron vistos por última vez María Lombardo de Caso, del municipio de San Juan Cotzocón.

Se reportó el lunes 28 de abril, que los cuerpos de ambas personas fueron identificados, el 24 del mismo mes, en una fosa clandestina. El sitio fue hallado en un inmueble ubicado cerca de terracería, en La Ceiba a Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, Veracruz.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal de Oaxaca, comentó: ‘Los peritajes nos indican más o menos el mismo tiempo de proceso de desaparición(...) a partir de cuando desaparecieron, pensamos que la ejecución fue de manera inmediata. Ambos presentan orificios de entradas de bala en la cabeza, no sabemos si fueron ejecutados en ese mismo lugar o en uno cercano’ durante una conferencia de prensa el lunes 28 de abril, tras el hallazgo de los cuerpos.

El Fiscal comunicó que la principal consideración es que el doble homicidio fue provocado por el conflicto interno de grupos delictivos, en el cual, se presume, Alexander Hernández, estaba involucrado y la activista fuese víctima, por “daño colateral”.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, criticó a quienes pensaron que el secuestro no estaba siendo investigado: ‘es muy lamentable que la defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca diga que el fiscal o la fiscalía no está haciendo nada, no estuvo haciendo nada’.