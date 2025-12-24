$!Hallan feto en contenedor de basura en Monterrey; autoridades abren investigación

El hallazgo de un feto dentro de un contenedor de basura provocó una amplia movilización de autoridades la tarde del martes 23 de diciembre al sur de Monterrey. El hecho fue reportado en el cruce de Camino de la Presa y Privadas del Fraile, en la colonia Portal del Huajuco. De acuerdo con una fuente cercana al caso, se trató de un varón de aproximadamente siete meses de gestación, que aún presentaba el cordón umbilical al momento de ser localizado. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Karla Daniela?... Joven fingió embarazo para retener a su novio y robó un bebé en Durango

TRABAJADORES DE LIMPIEZA REALIZARON EL HALLAZGO DE UN FETO DURANTE RECOLECCIÓN DE BASURA Las primeras versiones señalan que empleados del servicio de recolección de basura realizaban sus actividades habituales cuando la unidad se detuvo sobre la avenida Portal del Huajuco para realizar la compactación de los desechos. Al manipular los contenedores, los trabajadores observaron que un objeto se deslizó durante el proceso, por lo que interrumpieron la maniobra. Al revisar el interior detectaron que se trataba de un feto, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades. PERITOS Y MINISTERIALES ACUDEN AL LUGAR DEL HALLAZGO Y COMIENZAN INVESTIGACIONES Al sitio acudieron elementos ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias. Las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del feto y posibles responsabilidades.