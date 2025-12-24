Hallan feto en contenedor de basura en Monterrey; autoridades abren investigación

México
/ 24 diciembre 2025
    Hallan feto en contenedor de basura en Monterrey; autoridades abren investigación
    Un feto de unos siete meses de gestación fue localizado por trabajadores de recolección de basura en la colonia Portal del Huajuco, al sur de Monterrey. Peritos y ministeriales realizan las diligencias para determinar su origen y posibles responsabilidades CAPTURA DE PANTALLA | X

Peritos de Nuevo León resguardaron la zona donde fue localizado un feto dentro de un contenedor de basura en la colonia Portal del Huajuco, en Monterrey

El hallazgo de un feto dentro de un contenedor de basura provocó una amplia movilización de autoridades la tarde del martes 23 de diciembre al sur de Monterrey. El hecho fue reportado en el cruce de Camino de la Presa y Privadas del Fraile, en la colonia Portal del Huajuco.

De acuerdo con una fuente cercana al caso, se trató de un varón de aproximadamente siete meses de gestación, que aún presentaba el cordón umbilical al momento de ser localizado.

$!Hallan feto en contenedor de basura en Monterrey; autoridades abren investigación

TRABAJADORES DE LIMPIEZA REALIZARON EL HALLAZGO DE UN FETO DURANTE RECOLECCIÓN DE BASURA

Las primeras versiones señalan que empleados del servicio de recolección de basura realizaban sus actividades habituales cuando la unidad se detuvo sobre la avenida Portal del Huajuco para realizar la compactación de los desechos.

Al manipular los contenedores, los trabajadores observaron que un objeto se deslizó durante el proceso, por lo que interrumpieron la maniobra. Al revisar el interior detectaron que se trataba de un feto, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

PERITOS Y MINISTERIALES ACUDEN AL LUGAR DEL HALLAZGO Y COMIENZAN INVESTIGACIONES

Al sitio acudieron elementos ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias.

Las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del feto y posibles responsabilidades.

CASO SIMILAR OCURRIÓ EN NUEVO LEÓN EN AGOSTO DE ESTE AÑO

Este hecho recordó un caso similar ocurrido en agosto del presente año, cuando el cuerpo de un bebé fue localizado en el área de carga de un camión recolector en el municipio de General Escobedo.

En ese entonces, los hechos fueron reportados alrededor de las 11:00 horas en la colonia San Marcos III, luego de que trabajadores de la empresa Red Ambiental detectaran el cuerpo durante el procedimiento de trasvase y compactación de basura, mientras la unidad circulaba por las calles Pedro Ferriz Santa Cruz y Horacio Pedraza.

Tras el hallazgo, los empleados notificaron a sus superiores y al 911, lo que derivó en la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente de personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que abrió una investigación.

AUTORIDADES DE NUEVO LEÓN MANTIENEN INDAGATORIAS ABIERTAS

En el reciente caso registrado en Monterrey, las corporaciones de seguridad indicaron que se realizarán peritajes médicos y forenses para conocer más detalles sobre el estado del feto, así como para rastrear el punto de origen del contenedor en el que fue localizado.

Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación y mantienen el área bajo resguardo mientras continúan las diligencias correspondientes.

Temas


Bebés
Infanticidio
Muertes

Localizaciones


Monterrey

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

