Hallan fusiles, pistolas y droga en el penal de Culiacán; segunda revisión en menos de una semana

México
/ 21 octubre 2025
    Hallan fusiles, pistolas y droga en el penal de Culiacán; segunda revisión en menos de una semana
    El Centro Penitenciario de Culiacán tiene una capacidad aproximada de mil 600 internos, aunque en los últimos años ha operado con más del 120% de sobrepoblación. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades federales y estatales decomisaron armas largas, donde días antes se registró una riña a balazos con un interno fallecido

CULIACÁN, SIN.- La Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional realizaron una nueva revisión en el Centro Penitenciario de Culiacán, donde localizaron ocho armas de fuego, entre ellas una carabina AM-15 y un fusil calibre 7.62x39, además de cargadores y dosis de posibles drogas.

El operativo ocurrió a solo 20 días de que en el mismo reclusorio se registrara una riña a balazos entre internos, hecho en el que las autoridades reportaron únicamente la muerte del interno José Alberto “N”, de 23 años, presuntamente por causas naturales, y otro lesionado que recibió atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el operativo contó con apoyo de personal del Ejército Mexicano, encargado de reforzar la seguridad externa. Durante la inspección inicial se aseguraron 19 teléfonos celulares, tres radios de comunicación y diversos objetos prohibidos.

En la ampliación del cateo, los elementos localizaron dos armas automáticas, ocho pistolas, ocho cargadores abastecidos, 100 dosis de marihuana y 305 dosis de cocaína, según el reporte oficial. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este hallazgo se suma al decomiso realizado el lunes pasado, cuando tras nuevos hechos de violencia dentro del penal, las autoridades incautaron tres pistolas, tres cargadores y 54 dosis de presunta droga, además de objetos no permitidos en las celdas.

Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad Pública informó que José Alberto “N” se había desvanecido frente a varios compañeros dentro de uno de los módulos. Aunque recibió atención médica, fue declarado sin signos vitales.

Horas después de su fallecimiento se registraron detonaciones de arma de fuego en otro punto del reclusorio. Una ambulancia de la Cruz Roja ingresó para atender a un interno con herida de bala, mientras los custodios lograban restablecer el control dentro del penal.

Las autoridades estatales anunciaron que continuarán con los operativos de revisión en todos los módulos para erradicar el ingreso de armas y drogas, y reforzar los protocolos de seguridad ante los recurrentes episodios de violencia al interior del penal de Culiacán. Con información de El Universal

