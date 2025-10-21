Sheinbaum va contra farmacias que venden medicinas robadas de hospitales públicos

Sheinbaum adelantó que será la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien ofrecerá este viernes un informe detallado sobre el caso. Explicará cómo se descubrió el desvío de medicamentos, las acciones emprendidas por la Cofepris y los nombres de las farmacias implicadas.

“Sí, tiene que presentarse denuncia pena l. Es un delito y tiene que ser presentada la denuncia ”, afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre los operativos que revelaron este esquema ilícito.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que se presentarán denuncias penales por el robo y venta de medicamentos pertenecientes a instituciones públicas , luego de detectarse su comercialización en farmacias privadas.

“Le voy a pedir que presente cómo fue que se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo, cómo se llamó a Cofepris para suspender la operación de estas farmacias y las denuncias penales que tienen que hacerse. Cualquiera que trabaje en un hospital público y extraiga un medicamento para venderlo en la farmacia de la esquina comete un delito”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum alza la voz: ‘No estamos de acuerdo con cómo tratan a nuestros hermanos en EU’

Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, precisó que la Cofepris es el organismo responsable de garantizar la trazabilidad y seguridad de los medicamentos, con el objetivo de evitar que los productos adquiridos para el sistema público sean desviados hacia el mercado privado.

“La Cofepris ha estado realizando múltiples operativos, sobre todo en las zonas cercanas a hospitales públicos que brindan servicios oncológicos, donde se ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos provenientes del sector público”, señaló Svarch Pérez.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma fiscal del SAT desata debate por posible intrusión a la privacidad de usuarios digitales

El funcionario también alertó que se han identificado medicamentos falsificados que circulan sin control sanitario dentro de la cadena privada de distribución, lo que representa un riesgo grave para la salud de los pacientes.

La presidenta reiteró que su gobierno no tolerará actos de corrupción ni abusos en el sistema de salud. “No puede haber impunidad para quienes lucran con lo que pertenece al pueblo”, concluyó Sheinbaum. Con información de El Universal