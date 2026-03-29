Hallan muerto a empresario secuestrado en Mazatlán

El empresario Rafael “N”, el cual fue privado de su libertad en el mercado de abastos de la Yarda, de la ciudad de Mazatlán, por hombres armados que, previo al hecho, cometieron un asalto violento a varios locales comerciales, fue hallado, muerto a balazos, a un costado de la carretera México-Nogales.

Las autoridades de seguridad del puerto fueron alertadas sobre una persona muerta a un costado de la salida norte, la cual vestía un pantalón de mezclilla y tenía el cuerpo tapado, por lo que al acudir descubrieron que se trata de un empresario frutero.