Hallan muerto a empresario secuestrado en Mazatlán

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México
/ 29 marzo 2026
    Hallan muerto a empresario secuestrado en Mazatlán
    El empresario había sido privado de la libertad en el mercado de abastos de la Yarda, en Mazatlán. ESPECIAL

El cuerpo de Rafael ‘N’, empresario del ramo frutícola, fue hallado en la carretera México-Nogales

El empresario Rafael “N”, el cual fue privado de su libertad en el mercado de abastos de la Yarda, de la ciudad de Mazatlán, por hombres armados que, previo al hecho, cometieron un asalto violento a varios locales comerciales, fue hallado, muerto a balazos, a un costado de la carretera México-Nogales.

Las autoridades de seguridad del puerto fueron alertadas sobre una persona muerta a un costado de la salida norte, la cual vestía un pantalón de mezclilla y tenía el cuerpo tapado, por lo que al acudir descubrieron que se trata de un empresario frutero.

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Según las investigaciones del viernes pasado, hombres armados llegaron a la zona comercial, conocida como la Yarda, en Mazatlán y, luego de cometer una serie de asaltos violentos a propietarios de locales, privaron de la libertad al empresario de fruta, de nombre Rafael “N”.

La noche del sábado pasado, conductores que circulaban por la salida norte en la carretera libre México-Nogales, reportaron que a un costado de la cinta asfáltica se encontraba el cuerpo de un hombre, con el rostro oculto.

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