PAN abre ‘100%’ de candidaturas para 2027; Jorge Romero pide ‘poner a prueba’ al partido

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/ 29 marzo 2026
    PAN abre ‘100%’ de candidaturas para 2027; Jorge Romero pide ‘poner a prueba’ al partido
    Romero aseguró que el partido busca “abrir la política” y sostuvo que la oposición llegará fortalecida, al señalar un desgaste en la narrativa del oficialismo. CUARTOSCURO
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El dirigente del PAN lanzó una convocatoria para que cualquier ciudadano, sin militancia, busque una candidatura

CDMX.- Al insistir en que el PAN “va en serio”, el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero Herrera, reiteró su llamado a la ciudadanía a participar por una candidatura del blanquiazul rumbo al proceso electoral de 2027.

El dirigente invitó a las y los mexicanos a “poner a prueba” a Acción Nacional como instrumento de cambio y a, dijo, abrir la política a la ciudadanía mediante una convocatoria que planteó como total para quienes deseen competir por un cargo de elección popular.

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“En el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100 por ciento de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres trabajar por tu país, este es el momento”, afirmó Romero Herrera al presentar la convocatoria que calificó como “histórica”.

El líder partidista señaló que la invitación está dirigida a ciudadanos que consideran que México puede y debe estar mejor, y sostuvo que el PAN se ofrece como una plataforma para quienes busquen participar en los comicios del próximo año.

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En un posicionamiento, Romero Herrera expresó que el partido abre espacios para “defender lo que nos une: la Patria, la Familia y la Libertad”, y que el objetivo es sumar voces y construir candidaturas con respaldo ciudadano. “Ahora te toca a ti dar el paso y ser parte de este momento”, dijo.

Romero Herrera afirmó que el PAN no se quedará “de brazos cruzados” ante lo que calificó como la “destrucción del país” bajo el régimen actual, y reiteró que, para competir, no será requisito ser militante. “Si tú eres una persona honesta y tienes el respaldo real de la ciudadanía, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones”, sostuvo.

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Detalló que, para definir candidaturas, se recurrirá a encuestas y elecciones primarias, al asegurar que se terminó la etapa en la que las decisiones se tomaban desde una oficina. “No va a ser la dirigencia ni sus cuatro cuates quienes elegirán a los candidatos”, afirmó.

Finalmente, indicó que para participar se requerirá un teléfono celular, la credencial del INE y, “por encima de todo”, ser una persona honesta. Además, sostuvo que en 2027 le irá bien a la oposición, al considerar que “hay millones” de personas que ya no comparten la narrativa del oficialismo.

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