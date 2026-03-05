Hallan restos humanos en una noria en Salinas Victoria, Nuevo León

México
/ 5 marzo 2026
    Hallan restos humanos en una noria en Salinas Victoria, Nuevo León
    Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron a una noria en el paraje El Encino, en Salinas Victoria, tras el reporte de restos humanos. Foto: cortesía

Autoridades investigan el hallazgo de restos humanos dentro de una noria en el paraje El Encino, en Salinas Victoria

Monterrey, Nuevo León.- El reporte de restos humanos al interior de una noria movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la mañana de este jueves, en Salinas Victoria, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que recibió a la central de radio el reporte de la presencia de los restos en una noria, ubicada en la Carretera a Colombia a la altura del kilómetro 31, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey

ELEMENTOS DE LA AEI ACUDIERON AL LUGAR DEL REPORTE

Al sitio se movilizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que comprobaron el reporte de la presencia de restos humanos o una cadáver.

El sitio en donde se registra la movilización es conocido como El Encino.

La FGJNL solicitó el apoyo de personal de Protección Civil para las maniobras de extracción.

