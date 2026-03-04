Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey
Protección Civil de Nuevo León atiende fuga en instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey; un empleado resultó afectado
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre con síntomas de intoxicación dejó una fuga de gas cloro en un tanque de agua , en el área de cloración de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, este miércoles.
Protección Civil de Nuevo León reportó los hechos que fueron atendidos por su personal en coordinación con Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León.
Los sucesos ocurrieron en Loma Larga y Loma Alta en la colonia Loma Larga, en la capital del estado.
PCNL estableció que la fuga se registró en un cilindro de una tonelada y la persona que resultó afectada es Alejandro Missael Zavala, de 25 años, quien se encontraba laborando en el lugar de los hechos.
Los elementos que atendieron la fuga trabajaron en el control de la misma y realizaron las maniobras necesarias para cambiar el tubo afectado. El lugar quedó a cargo del personal de Agua y Drenaje de Monterrey.