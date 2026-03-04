$!Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre con síntomas de intoxicación dejó una fuga de gas cloro en un tanque de agua , en el área de cloración de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, este miércoles.

Protección Civil de Nuevo León reportó los hechos que fueron atendidos por su personal en coordinación con Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León.

