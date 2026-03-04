Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey
    Elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil controlaron la fuga en un cilindro de una tonelada en Loma Larga Cortesía

Protección Civil de Nuevo León atiende fuga en instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey; un empleado resultó afectado

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre con síntomas de intoxicación dejó una fuga de gas cloro en un tanque de agua , en el área de cloración de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, este miércoles.

Protección Civil de Nuevo León reportó los hechos que fueron atendidos por su personal en coordinación con Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: en cateo a 10 viviendas de Monterrey y García, detienen a seis; aseguran armas y drogas

$!Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey

Los sucesos ocurrieron en Loma Larga y Loma Alta en la colonia Loma Larga, en la capital del estado.

PCNL estableció que la fuga se registró en un cilindro de una tonelada y la persona que resultó afectada es Alejandro Missael Zavala, de 25 años, quien se encontraba laborando en el lugar de los hechos.

$!Fuga de gas cloro deja un hombre con síntomas de intoxicación, en Monterrey

Los elementos que atendieron la fuga trabajaron en el control de la misma y realizaron las maniobras necesarias para cambiar el tubo afectado. El lugar quedó a cargo del personal de Agua y Drenaje de Monterrey.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Pete Hegseth anuncia el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní; primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial
Tatiana, Morena y Nuevo León

Tatiana, Morena y Nuevo León
Las partes involucradas deberán elaborar informes mensuales sobre las obligaciones, además de coordinarse para atender las demandas sociales de la población.

Firman convenio para liberar derecho de vía del tren Saltillo-Nuevo Laredo
Verónica fue señalada por presuntamente estafar a empresarios de la localidad al venderles relojes clonados; se calcula que comerció al menos 18.

Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
Marcela Rumayor, activista y creadora del proyecto Amor sin tallas, impulsa la reflexión sobre la gordofobia y la discriminación por peso desde la experiencia personal y la concientización social.

Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”
Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos