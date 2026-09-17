Hallan sin vida a Yesenia Carolina en Tepotzotlán tras 10 meses desaparecida

Yesenia Carolina Hernández Guerrero fue localizada sin vida en Tepotzotlán, Estado de México , luego de permanecer desaparecida durante 10 meses. La confirmación del hallazgo fue realizada por el colectivo Lirios Buscadores de Izcalli y respaldada por reportes periodísticos tras realizarse pruebas de ADN.

¿CÓMO FUE SU DESAPARICIÓN?

La víctima, de 32 años y madre de tres hijos, fue vista por última vez el 15 de noviembre de 2025. Salió de su hogar tras ser engañada por su cuñado, Alfredo “N”, quien le prometió acompañarla a revisar una compra. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella y comenzó su búsqueda.

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS

El hallazgo de los restos ocurrió durante operativos de búsqueda realizados en junio de 2026 en la zona de Tepotzotlán. La identidad de Yesenia Carolina fue confirmada formalmente a mediados de septiembre de 2026, una vez que las autoridades concluyeron los análisis genéticos correspondientes.