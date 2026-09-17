Hallan sin vida a Yesenia Carolina en Tepotzotlán tras 10 meses desaparecida
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El colectivo Lirios Buscadores de Izcalli confirmó el hallazgo del cuerpo de Yesenia Carolina Hernández Guerrero en el Estado de México.
Yesenia Carolina Hernández Guerrero fue localizada sin vida en Tepotzotlán, Estado de México, luego de permanecer desaparecida durante 10 meses. La confirmación del hallazgo fue realizada por el colectivo Lirios Buscadores de Izcalli y respaldada por reportes periodísticos tras realizarse pruebas de ADN.
¿CÓMO FUE SU DESAPARICIÓN?
La víctima, de 32 años y madre de tres hijos, fue vista por última vez el 15 de noviembre de 2025. Salió de su hogar tras ser engañada por su cuñado, Alfredo “N”, quien le prometió acompañarla a revisar una compra. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella y comenzó su búsqueda.
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS
El hallazgo de los restos ocurrió durante operativos de búsqueda realizados en junio de 2026 en la zona de Tepotzotlán. La identidad de Yesenia Carolina fue confirmada formalmente a mediados de septiembre de 2026, una vez que las autoridades concluyeron los análisis genéticos correspondientes.
INVESTIGACIÓN Y DETENCIONES
Dos personas se encuentran detenidas y vinculadas a proceso por este caso, identificadas como Alfredo “N” y Eduardo “N”. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones bajo el delito de homicidio. Sin embargo, familiares de la víctima y colectivos exigen que los hechos sean investigados bajo el protocolo de feminicidio.
EXIGENCIAS DE LA FAMILIA Y EL COLECTIVO
La familia despidió a Yesenia Carolina en una ceremonia religiosa en Santiago Cuautlalpan. A pesar de la entrega parcial de los restos, los colectivos de búsqueda informaron que mantendrán las labores en el sitio, debido a que aún restan indicios por recuperar en la zona del hallazgo.