Hallan sin vida a Nataly Osma, colombiana de 29 años, en un Airbnb de la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Hallan sin vida a Nataly Osma, colombiana de 29 años, en un Airbnb de la CDMX
    Hallan sin vida dentro de un departamento a una mujer colombiana de 29 años. CUARTOSCURO

La Fiscalía capitalina investiga la muerte de la joven en la alcaldía Cuauhtémoc; no presentaba huellas visibles de violencia.

Una mujer de nacionalidad colombiana fue encontrada sin vida este jueves 17 de septiembre en el departamento que rentaba a través de Airbnb en la Ciudad de México. La víctima fue identificada como Nataly Osma Pinilla, de 29 años de edad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amnistia-internacional-exige-investigar-como-feminicidio-el-asesinato-de-claudia-tacoronte-DB23557488

Según los antecedentes manejados por autoridades locales, Nataly salió de fiesta con una amiga el miércoles 16 por la noche en el marco de los festejos por las Fiestas Patrias en la Ciudad de México.

De acuerdo con información reciente, Nataly, junto a su amiga, comieron sushi en el centro comercial Reforma 222 en la Ciudad de México. Posteriormente ambas se habrían sentido mal y con vómito.

Ambas regresaron juntas al alojamiento, a la mañana siguiente, fue localizada en su cama sin signos vitales.

El hallazgo se dio después de que se intentará entablar contacto con las huéspedes al no recibir respuesta tras el horario pactado de estancia en el departamento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ciudad-de-mexico-tiene-una-zona-de-sacrificio-toxica-donde-el-cancer-esta-aumentando-HB23558096

¿CUÁL ERA EL ESTADO DEL LUGAR Y LAS EVIDENCIAS?

El cuerpo de la joven no presentaba heridas o lesiones visibles a simple vista. Sin embargo, los primeros reportes señalan que había restos de vómito a su alrededor y estaba boca arriba.

INVESTIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones para determinar la causa oficial de su muerte. Los peritos médicos realizarán los estudios correspondientes para aclarar los hechos.

Asimismo, las autoridades locales ya notificaron a la Embajada y Consulado de Colombia en México para dar acompañamiento a los familiares en el proceso de identificación formal y los trámites de repatriación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcohol
Muertes
Gobierno

Localizaciones


Ciudad de México

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Paquete fiscal 2027: Armado peligroso

Paquete fiscal 2027: Armado peligroso
true

Listo, el expediente contra Samuel García

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena, murió a los 44 años. Representaba al Distrito 8 del Estado de México en la Cámara de Diputados.

Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, a los 44 años de edad
Claudia Sheinbaum cuestionó a funcionarios por la caída en la producción de combustibles de Pemex, según Reuters.

Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h
El Infonavit permite utilizar sus créditos para comprar viviendas usadas, siempre que el trabajador y el inmueble cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto.

Crédito Infonavit 2026: estos son los requisitos para comprar una casa usada
La segunda semana de La Granja VIP terminó con cinco participantes en riesgo de eliminación, luego de la Asamblea y el beneficio del Huevo Dorado.

La Granja VIP... estos son los cinco nominados que están en riesgo de salir esta semana
Los ponches, la falta de paciencia y la caída en producción amenazan con cambiar el rumbo de un equipo que hace apenas unas semanas parecía imparable.

¿Podrían los Red Sox desplomarse en septiembre? Las estadísticas históricas no ayudan