Hallan sin vida a Nataly Osma, colombiana de 29 años, en un Airbnb de la CDMX

Una mujer de nacionalidad colombiana fue encontrada sin vida este jueves 17 de septiembre en el departamento que rentaba a través de Airbnb en la Ciudad de México. La víctima fue identificada como Nataly Osma Pinilla, de 29 años de edad.

Según los antecedentes manejados por autoridades locales, Nataly salió de fiesta con una amiga el miércoles 16 por la noche en el marco de los festejos por las Fiestas Patrias en la Ciudad de México.

De acuerdo con información reciente, Nataly, junto a su amiga, comieron sushi en el centro comercial Reforma 222 en la Ciudad de México. Posteriormente ambas se habrían sentido mal y con vómito.

Ambas regresaron juntas al alojamiento, a la mañana siguiente, fue localizada en su cama sin signos vitales.

El hallazgo se dio después de que se intentará entablar contacto con las huéspedes al no recibir respuesta tras el horario pactado de estancia en el departamento.