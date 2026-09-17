Hallan sin vida a Nataly Osma, colombiana de 29 años, en un Airbnb de la CDMX
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Fiscalía capitalina investiga la muerte de la joven en la alcaldía Cuauhtémoc; no presentaba huellas visibles de violencia.
Una mujer de nacionalidad colombiana fue encontrada sin vida este jueves 17 de septiembre en el departamento que rentaba a través de Airbnb en la Ciudad de México. La víctima fue identificada como Nataly Osma Pinilla, de 29 años de edad.
Según los antecedentes manejados por autoridades locales, Nataly salió de fiesta con una amiga el miércoles 16 por la noche en el marco de los festejos por las Fiestas Patrias en la Ciudad de México.
De acuerdo con información reciente, Nataly, junto a su amiga, comieron sushi en el centro comercial Reforma 222 en la Ciudad de México. Posteriormente ambas se habrían sentido mal y con vómito.
Ambas regresaron juntas al alojamiento, a la mañana siguiente, fue localizada en su cama sin signos vitales.
El hallazgo se dio después de que se intentará entablar contacto con las huéspedes al no recibir respuesta tras el horario pactado de estancia en el departamento.
¿CUÁL ERA EL ESTADO DEL LUGAR Y LAS EVIDENCIAS?
El cuerpo de la joven no presentaba heridas o lesiones visibles a simple vista. Sin embargo, los primeros reportes señalan que había restos de vómito a su alrededor y estaba boca arriba.
INVESTIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones para determinar la causa oficial de su muerte. Los peritos médicos realizarán los estudios correspondientes para aclarar los hechos.
Asimismo, las autoridades locales ya notificaron a la Embajada y Consulado de Colombia en México para dar acompañamiento a los familiares en el proceso de identificación formal y los trámites de repatriación.