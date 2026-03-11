Hará líder del PAN ‘anuncio más importante de los últimos años’ el 21 de marzo

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, dio a conocer que el próximo 21 de marzo realizará “el anuncio más importante de los últimos años”.

En un video publicado en redes sociales, el dirigente panista informó que, además de que ese día se dará banderazo de salida a la campaña por la elección federal, habrá un anuncio que, de acuerdo con el diario Reforma, tiene que ver con una estrategia de apertura del partido a la sociedad.

“Cuando dijimos que relanzábamos al PAN, no nos referíamos solamente a un nuevo logotipo, nos referimos a nuevas decisiones. Y esas decisiones, van en serio. El próximo sábado 21 de marzo haré el anuncio -literal- más importante de los últimos años que haya hecho Acción Nacional”, adelantó Romero.