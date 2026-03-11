Hará líder del PAN ‘anuncio más importante de los últimos años’ el 21 de marzo
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Medios nacionales sostienen que el cambio tendrá que ver con una apertura del partido a la sociedad
El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, dio a conocer que el próximo 21 de marzo realizará “el anuncio más importante de los últimos años”.
En un video publicado en redes sociales, el dirigente panista informó que, además de que ese día se dará banderazo de salida a la campaña por la elección federal, habrá un anuncio que, de acuerdo con el diario Reforma, tiene que ver con una estrategia de apertura del partido a la sociedad.
TE PUEDE INTERESAR: Causa guerra en el Medio Oriente crisis de fertilizantes en México
“Cuando dijimos que relanzábamos al PAN, no nos referíamos solamente a un nuevo logotipo, nos referimos a nuevas decisiones. Y esas decisiones, van en serio. El próximo sábado 21 de marzo haré el anuncio -literal- más importante de los últimos años que haya hecho Acción Nacional”, adelantó Romero.
Para ese día está prevista la celebración de una sesión del Consejo Nacional del PAN en la sede del partido, y se espera que por la tarde se convoque a miles de simpatizantes en la Alameda Sur para formular el anuncio.
Tras el anuncio en redes, Romero reiteró desde la Cámara de Diputados detalló que se trata de la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional “desde hace mucho tiempo”.
“Tiene que ver (el anuncio) con defender lo que más creemos, en lo que siempre hemos creído y que además es la ruta, como digo en el video, que nos va a regresar a la senda del triunfo, primero dios, no sólo discursivo, electoral”, señaló Romero ante el cuestionamiento de un periodista.
En octubre de 2025, el PAN anunció un relanzamiento enfocado en recuperar su identidad, con los valores de Patria, Familia y Libertad con una mayor apertura ciudadana, uso de tecnología para afiliación y un cambio de estrategia para fortalecerse frente a futuros procesos electorales.
Romero ha prometido que los candidatos de Acción Nacional no serán escogidos a “dedazo” por la cúpula partidista.