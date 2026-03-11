Hará líder del PAN ‘anuncio más importante de los últimos años’ el 21 de marzo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Hará líder del PAN ‘anuncio más importante de los últimos años’ el 21 de marzo
    Romero dijo que la decisión que se ha tomado va a regresar a Acción Nacional a la senda del triunfo electoral. CUARTOSCURO

Medios nacionales sostienen que el cambio tendrá que ver con una apertura del partido a la sociedad

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, dio a conocer que el próximo 21 de marzo realizará “el anuncio más importante de los últimos años”.

En un video publicado en redes sociales, el dirigente panista informó que, además de que ese día se dará banderazo de salida a la campaña por la elección federal, habrá un anuncio que, de acuerdo con el diario Reforma, tiene que ver con una estrategia de apertura del partido a la sociedad.

TE PUEDE INTERESAR: Causa guerra en el Medio Oriente crisis de fertilizantes en México

“Cuando dijimos que relanzábamos al PAN, no nos referíamos solamente a un nuevo logotipo, nos referimos a nuevas decisiones. Y esas decisiones, van en serio. El próximo sábado 21 de marzo haré el anuncio -literal- más importante de los últimos años que haya hecho Acción Nacional”, adelantó Romero.

Para ese día está prevista la celebración de una sesión del Consejo Nacional del PAN en la sede del partido, y se espera que por la tarde se convoque a miles de simpatizantes en la Alameda Sur para formular el anuncio.

Tras el anuncio en redes, Romero reiteró desde la Cámara de Diputados detalló que se trata de la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional “desde hace mucho tiempo”.

“Tiene que ver (el anuncio) con defender lo que más creemos, en lo que siempre hemos creído y que además es la ruta, como digo en el video, que nos va a regresar a la senda del triunfo, primero dios, no sólo discursivo, electoral”, señaló Romero ante el cuestionamiento de un periodista.

En octubre de 2025, el PAN anunció un relanzamiento enfocado en recuperar su identidad, con los valores de Patria, Familia y Libertad con una mayor apertura ciudadana, uso de tecnología para afiliación y un cambio de estrategia para fortalecerse frente a futuros procesos electorales.

Romero ha prometido que los candidatos de Acción Nacional no serán escogidos a “dedazo” por la cúpula partidista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos

Personajes


Jorge Romero Herrera

Organizaciones


PAN

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
NosotrAns: también somosmujeres y punto

NosotrAns: también somos
mujeres y punto
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Sheinbaum frente a Trump: cooperación, sí; tropas de EU en México, no
Dariela N., de 13 años, fue trasladada de urgencia al ISSSTE tras lanzarse desde el segundo piso de la secundaria 19 “Ejército Mexicano”.

Alumna de secundaria en Saltillo se lanza del segundo piso del plantel
En febrero, estudios de laboratorio confirmaron que los restos hallados pertenecen al joven desaparecido desde abril de 2015 en Saltillo, Coahuila.

Tras 11 años desaparecido en Coahuila, Fiscalía identifica a hijo de 'El Rey del Cabrito'
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

¿Todavía puedo registrar a mi hijo o hija a la Beca Rita Cetina para Primaria 2026?
Las noticias más importantes del 10 de marzo en México, por VANGUARDIA

Las noticias más importantes del 10 de marzo en México
Cita. El grupo ficticio Huntr/x interpretará el tema ‘Golden’ durante la ceremonia de los Premios Oscar.

‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’ tendrán números musicales en los Oscar